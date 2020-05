Unikátním hybridním modelem, který kombinuje projekce v kině Kasáren Karlín s online programem, připomíná i význam setkávání se a sdílení filmového zážitku – ať už osobně, či virtuálně.

Karlín i online

Doznívající vládní omezení dovolují kinoprojekce s maximálně 100 účastníky,čehož organizátoři využili při plánování alternativního řešení.

„Podařilo se nám domluvit s Kasárny Karlín, které nám poskytly svůj multifunkční kinosál. Ten, narozdíl od sálů v kinech s pevnými sedačkami, umožňuje uzpůsobit rozesazení a kapacitu na míru vládním nařízením. Prostorný vnitroblok zároveň umožní, aby se na čerstvém vzduchu, v příjemném prostředí a bezpečí, mohli návštěvníci setkat a užít si společné chvíle mimo projekce,” vysvětluje Daniel Bleha, vedoucí produkce, proč pro konání festivalu zvolili právě tento prostor.

Ti, kteří si koupili včas vstupné, mohou zajít na vybrané kolekce filmů přímo do Kasáren, ostatní mohou vybírat ze dvou bloků online - odčtvrtka až do pondělí. Mezi festivalovými favority je hraný počin Jakuba Jiráska Nebát se ničeho, dotýkající se problematiky dětí a jejich vztahu k fenoménu youtuberství. Na sever Švédska nás zavede dokument Kiruna - překrásný nový svět Grety Stocklassové a připravena je i sonda do duše českého exekutora Karla, krátkometrážní drama Sto dvacet osm tisíc režiséra Ondřeje Erbana.

Ohled k přírodě

Festival přistoupil uvážlivě i k výrobě merchandisingu – ctí ochranuživotního prostředí a namísto produkce nových kusů textilu, propisek, tašek nebo jiných upomínkových předmětů cílil na využití obnošeného materiálu.

„Fakt, že je módní průmysl jeden z nejšpinavějších na světě, se snažíme vnímat jako odrazový můstek pro hledání nových přístupů a cest. Celý svět se topí v obnošeném oblečení, takže využívat to, co už existuje, je pro nás samozřejmou součástí naší práce,” vysvětlují svůj pohled Tatiana Piussi a Natálie Szegény, studentky módního designu na UMPRUM.