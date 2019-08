Moderní technologie mění svět rychleji, než jsou ochotni se měnit lidé. Důkazem toho může být skandál kolem analytické společnosti Cambridge Analytica, která díky datům z Facebooku dokázala vytvořit naprosto přesný model chování lidí. A když tento model začaly využívat skupiny osob s různými nekalými záměry, začalo se ukazovat, že lidé po celém světě nedokážou čelit masivnímu nátlaku moderní propagandy 21. století.

Tvůrci dokumentu The Great Hack (jehož název lze přeložit jako Velká krádež dat) zachycují právě tento skandál, který se dostal až před americké i britské poslance.

Zneužití dat jako zbraň

Hlavním protagonistou je profesor mediální gramotnosti David Carroll. Ten se obrátil na britský soud s požadavkem, že chce získat data, která o něm Cambridge Analytica získala. S jejich pomocí pak chtěl zpětně sestavit metodu, s níž tento model dokázal dostat Donalda Trumpa do Bílého domu. Druhou protagonistkou se postupně stává také Brittany Kaiser, původně jedna z významných manažerek Cambridge Analytica, která se rozhodla vypovídat před britskou poslaneckou komisí řešící tento případ. Mladá žena postupně rozkrývá možnosti pravděpodobnostního modelu, o kterých se většině lidí ani nesní.

Na základě informací, které o sobě majitel facebookového profilu dává každým lajkem, ho tento model dokáže se stoprocentní spolehlivostí zařadit mezi potenciální voliče Donalda Trumpa. A umí zvolit, jakou kampaní takového člověka přesvědčit, aby volil právě tohoto byznysmena.

Brittany Kaiser jde dokonce tak daleko, že tento model přirovnává ke zbraním hromadného ničení. A není daleko od pravdy, protože Cambridge Analytica se údajné své know-how naučila při spolupráci s ozbrojenými složkami v boji proti terorismu.

Atraktivní forma

Cenný je dokument především v tom, že tyto informace přináší velmi atraktivní formou plnou vizualizací. A také mnoha původně interními dokumenty Cambridge Analytica, v nichž se společnost chlubí, komu všemu už ve světě pomohla. Není bez zajímavosti, že podle těchto dokumentů v Česku Cambridge Analytica neoperovala, ačkoli se o tom loni poměrně čile spekulovalo.

Přesto není snímek bez chyby. Především se nedokázal vymanit většinovému pohledu. Tvůrci ze všeho obviňují právě soukromou společnost a zapomínají, že ta jen přinesla model. Jeho zneužití pak již bylo na samotných politicích. Stejně tak náznaky, že za vším stojí Rusko, jsou už trochu omšelé.

Učit se

Až v samém závěru, téměř před titulky, padnou opravdu zásadní myšlenky. Ať už miliony lidí volí, koho chtějí, na počátku je vždy manipulace jed-ním konkrétním člověkem. A je nutné položit si otázku: Jak moc jsme manipulováni my sami?

Odpovězme si jinak. Dokud lidé nebudou umět používat termíny moderní komunikace jako „narativ“ a „konstrukce reality“, budou neustále potenciálními oběťmi masové manipulace. The Great Hack by tedy měly následovat další filmy, které populární formou osvětlí právě to, jak internet lidem mění před očima svět ve virtuální realitu.