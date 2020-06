Zápletka filmu je jednoduchá: během večírku dlouholetých přátel spustí jedna z hrdinek zdánlivě nevinnou hru. Vyloží své mobily na stůl a budou celý večer sdílet své esemesky i hovory. Tři páry a jeden single se tak dobře znají, že je přece nemůže nic překvapit.

Italský základ

Nikoli náhodou vznikl scénář této „nevinné“ hry v Itálii, v zemi jiskrných povah a vášní. Jmenoval se Naprostí cizinci a sepsal ho před třemi lety Paolo Genovese, jehož k němu inspirovala kamarádova historka. Z hořké komedie, kterou natočil, se stal trhák (běžel i u nás).

Že vyhmátl trefné téma, dokládají četné přepisy, jež mu zajistily místo v Guinnnesově knize rekordů. Figuruje tu jako film s největším množstvím lokálních remaků (francouzský, turecký či jihokorejský). Titul má různé obměny, turecký film se například jmenoval Cizinec v mé kapse. Důvod je prostý: síla tkví v bravurních a vtipných dialozích i univerzálním tématu, jež lze prakticky přenést do jakékoli národní podoby. Lidé na celém světě mají svá tajemství. A tak by to mělo zůstat. Jakmile pomyslnou třináctou komnatu otevřou jiným, koledují si o průšvih.

Prověrka vztahů a povah, kterou Genovese šikovně vtělil skrze hru do scénáře, místy připomíná pokerovou partii. Mobily vyrovnány v řadě, sem tam se některý vytáhne a způsobí paseku. Záleží na schopnosti hrát a blufovat. Poker face však dlouho hráčům nevydrží. Jak přibývá hovorů a textovek, nevinná hra se mění ve zraňující zápas s důvěrou, tolerancí a bolavými místy, která měla zůstat skryta.

Dobří herci

Je zajímavé sledovat, jak se různí filmaři s textem vypořádali. Německý režisér tureckého původu Bora Dagtekin využil Genoveseho text beze zbytku. Vybral si i dobré obsazení, jež potvrzuje, jak důležití jsou v této hořké konverzačce prvotřídní herci.

Pracuje i se stejnými kulisami, například knihovnou v pozadí, a detaily (rotující odhozený prsten na stole). Přibyl jen dotočený závěr, v němž režisér vyšel trochu zbytečně na rozdíl od italského originálu s pánskou půlkou na piknik k řece. Je to jen dovysvětlující druhý konec, nic nového nepřidává.

Větším průšvihem je český dabing. Distributor se rozhodl (aby lépe přiblížil téma mladým) uvést film bez titulků. Bohužel s nevalným dabingovým obsazením, jež výkonům německých kolegů nestačí.

Stálo by za to vidět, jak se s tématem vypořádali třeba Japonci či zmínění Turci. To by byl teprve masakr.