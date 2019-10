Filmaři si opět vybrali Telč, tentokrát tam bude německá produkce točit snímek o Ludwigu van Beethovenovi. Město na seznamu UNESCO se už za pár týdnů promění v německý Bonn, kde se světoznámý hudební skladatel narodil a žil. Příležitost zahrát si v komparzu dostanou také místní, už v neděli 13. října mohou zajít na casting do Univerzitního centra Masarykovy univerzity vedle zámku.

Natáčet se bude na náměstí a na zámku na přelomu října a listopadu. "Má to být od 29. října do 2. listopadu. Filmaři chtějí využít prostory starého gotického paláce a také část prostor, kde byla dřív pobočka Muzea Vysočiny. To hlavní se ale bude odehrávat na náměstí," sdělil kastelán telčského zámku Bohumil Norek.