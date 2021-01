Letos 14. července to bude přesně 10 let od české premiéry snímku Harry Potter a Relikvie smrti - část 2. Tehdy se uzavřela filmová sága na motivy knih J. K. Rowlingové o mladém čarodějnickém učedníkovi, který změní svět lidský i čarodějný. A ačkoli již jde o celou dekádu, snímky mají fanoušci i díky častým reprízám v docela čerstvé paměti.

Přesto se studio Warner Bros., které všech osm filmových dobrodružství Harryho Pottera produkovalo, rozhodlo k zajímavému kroku: přichystá seriálovou verzi, která by se měla objevit na internetové platformě HBO Max. Alespoň to tvrdí vlivný hollywoodský magazín Variety, jehož informace bývají velmi přesné. Studio však tyto spekulace zatím vyvrací.

Nicméně podobné spekulace mají opodstatnění, protože právě HBO Max je v čele pelotonu stanic, které na návratu slavných filmů a seriálů chce vydělat. Právě na této internetové službě, jejíž program by se ještě letos měl objevit také u nás a na Slovensku, by návrat na výsluní mohla zažít celá plejáda populárních postav minulosti.

Již potvrzené jsou nové epizody kultovního seriálu devadesátých let Sex ve městě. "Tři ze čtyř protagonistek budou hrát v pokračování Sexu ve městě. V navazující řadě nazvané And Just Like That (Prostě jen tak) budou postavy o zhruba dvacet let starší. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na společnost HBO," uvedla média před dvěma týdny.

O návrat se již několikrát pokoušeli hrdinové neméně slavného seriálu Přátelé, který na obrazovkách drtil statistiky sledovanosti mezi lety 1994 až 2004. Již loni to vypadalo, že by se mohli opět sejít v oblíbené kavárně Central Perk, ale překazila jim to pandemie koronaviru. Letos by k tomu však již konečně opravdu mělo dojít.

Kdo se vrátí do éteru



Harry Potter

Stejně jako Pán prstenů, který by se měl na obrazovkách objevit ještě letos, se případná seriálová verze Harryho Pottera začíná chystat jen několik let od premiéry posledního filmu.



Sex ve městě

Tři z původních čtyř hlavních hrdinek kultovního seriálu Sex ve městě by se měly letos objevit v nové sérii. Mezi původním seriálem a letošní chystanou novinkou se v kinech objevily dva snímky o světě módy a vztahů.



Přátelé

Rachel, Phoebe, Monica, Joey, Chandler a Ross neboli Přátelé patří k nejpopulárnějším postavám televize. O jejich návratu do kavárny Central Perk se spekulovalo již léta, nyní by k němu mělo dojít.



Kung Fu

David Carradine proslul díky seriálu, který zval na směs duchovní cesty a bojových umění. Nyní se na obrazovky chystá předělávka slavného seriálu, jehož hlavní hrdinkou bude žena.



Walker Texas Ranger

Kdysi v podání Chucka Norrise tento drsný strážce zákona vyřešil nejeden zločin. Nyní dostane Walker tvář Jareda Padaleckého a těší se na diváky.



Karate Kid alias Cobra Kai

Již třetí sérii letos nabízí seriál Cobra Kai, v němž se na obrazovky vrací hrdinové legendární filmové série Karate Kid. Sympatické je, že se zde vracejí představitelé většiny hlavních rolí a ukazují, jak se za posledních třicet let proměnila Amerika a její obyvatelé.