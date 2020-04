Televize Nova přestala mimo jiné natáčet denní seriál Ulice, což se stalo poprvé v jeho patnáctileté historii. Pro jeho příznivce ale chystá speciální díl nazvaný Ulice v karanténě, který se na obrazovkách objeví v úterý 21. dubna ve 20.20 hodin.

„Ulice byla vždycky aktuální a její hrdinové prožívali to, co prožíváme my, naši přátelé, sousedé a známí,“ říká ředitelka programu TV Nova Alex Ruzek. „Nemůžeme teď divákům nabídnout seriál ve frek- venci a podobě, na jaký byli zvyklí, o Ulici je ale nechceme připravit, a tak vzniká speciál, který ukáže, jak seriálové postavy prožívají tuhle podivnou dobu,“ doplňuje.

Pánská jízda

Ulice v karanténě chce přinést především zábavné situace. „Myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Kdo Ulici sleduje, ví, jaký humor vedou Miloš s Bedřichem, a co teprve když jsou nuceni být spolu čtrnáct dní v karanténě. Vypadá to na pánskou jízdu v rouškách. Uvidíme, co všechno to přinese,“ prozrazuje představitel Bedřicha Lišky Adrian Jastraban.

„Už měsíc nepracujeme, nenatáčíme, opravdu se těším na práci a především na kolegy,“ doplňuje Jiří Štrébl, který ztvárňuje svérázného Miloše Knoblocha.

Kromě těchto dvou budou moci diváci na pozadí korony sledovat i osudy dalších seriálových postav, kterým propůjčují tváře Jiří Hána či Hana Holišová. „Těším se moc, vezmu si nějakou apartní roušku a budu doufat, že trochu odvede pozornost od toho, že moje Veronika je šedivá, protože měsíc neviděla svého ka- deřníka. Je fajn, že aspoň na chvilku oživíme naše postavy a ulice té naší Ulice nebude úplně opuštěná,“ neztrácí humor představitelka Veroniky Maléřové Hana Holišová.

Její seriálový partner v podání Jiřího Hány doplňuje: „Jsem pochopitelně rád, že zase točíme, i když v omezeném režimu. Není nic příjemného sedět měsíc doma a nesmět pracovat, zvlášť pokud vás práce baví. V tom mi dá určitě za pravdu každý, koho to také potkalo, a nemusí to být herec. Nebudu říkat, že nemám strach z nákazy, každý se trošku bojí, ať už jde na nákup, nebo do práce, ale tady se opravdu dbá na bezpečnost. Sám jsem před pár dny prošel testy, výsledek byl negativní, a tak se kolegové nemusí bát mě,“ dodává herec.

Lékaři a sestry v akci

Se záslužným publicistickým projektem přichází v tomto čase Česká televize. Nese název Nemocnice v první linii a vznikl na popud Zdeňka Holého. Trio režisérů se v něm každý týden vydává na odvážnou misi do dvou českých nemocnic, kde mapuje zákulisí léčby nakažených koronavirem.

Natáčení potrvá měsíc, stříhá se doslova horkou jehlou, jakmile materiál opustí ruce filmařů. První díl jsme mohli vidět tuto středu, další nás čekají vždy za týden. Zuzana Kirchnerová, Tomáš Bojar a Adam Oľha nahlížejí do pokojů nemocných i vyšetřoven, rozpráví s lékaři i sestrami, zachycují hektický provoz, který nám může připadat náročný a nebezpečný, ale který je pro většinu z nich všedním dnem.

„Zatím nám zemřelo víc pacientů na běžnou chřipku než na koronavirus,“ poznamenává jeden z doktorů. Úzkostný pocit z pohledu na pacienty s hadičkami a kanilou v krku střídá úlevná důvěra ve špičkovou péči českých lékařů, která je tu znát na každém kroku, i věcné analýzy situace. Sestry tlačící vozík s nakaženou kolegyní nerovným terénem areálu do kopečku budí respekt, situační humor, který zdravotníky neopouští ani v tyto dny, zase smích. „Ta, která mi sežrala čokoládu“ čteme na skafandru jedné ze sester, „Kill vir“ stojí zase na jednom z plakátů odkazujícím k Tarantinovu filmu…

Vir se tu zkrátka zabíjí s profesionální zručností, empatií a vtipem. Přestože mnoho času na vlastní rodiny těm v první linii nezbývá. „Chodí domů pozdě ve- čer, sní večeři a rychle usne,“ shrne realitu syn jednoho z doktorů, který si nicméně čas na relax s dětmi najde. Třeba při plavbě kanoí po Vltavě. Svědomitě a příkladně s rouškou… Dobrý nápad a dobré řemeslo. Podívaná potřebná pro všechny, kteří pochybují nebo se příliš bojí.