Osmdesáté narozeniny má 27. června tvůrce nejoblíbenější filmové ságy u nás – jeho Básníci oslovují již několikátou diváckou generaci. Jak ale zdůrazňují magazíny TV Magazín a TV Mini, za režisérem Dušanem Kleinem toho stojí mnohem víc.

Vstup do života neměl malý Július Klein, jak zní jeho pravé jméno, vůbec jednoduchý. Jako malý chlapec byl spolu se svou matkou kvůli židovskému původu vězněn v terezínském ghettu. S filmem se seznámil ještě jako kluk – když mu bylo čtrnáct let, režisér Jiří Weiss si ho vybral do hlavní dětské role ve svém snímku Můj přítel Fabian (1953). Herectví se ale dále nevěnoval a zajímala ho víc „druhá strana filmové barikády“.