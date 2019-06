Hned několika pořady nám Česká televize přiblíží život, tvorbu a předčasnou smrt talentovaného muzikanta, kterého měl rád každý, kdo se s ním setkal.

Ačkoliv Karlův otec byl matematik a fyzik a matka v domácnosti, měla rodina hudbu v krvi. Dědeček z otcovy strany Otakar Zich byl známým hudebním skladatelem a děd ze strany matčiny Karel Moravec zase úspěšným houslistou.

„V naší rodině se muzicírovalo vždycky – i za druhé světové války,“ vzpomínala Karlova o dvanáct let starší sestra Marie. „Tehdy se u nás scházelo i dvakrát v týdnu Zichovo klavírní trio. V něm byl primáriem Ludvík Němeček z České filharmonie, strýc Jaroslav, hudební teoretik a skladatel, hrál na klavír a táta na violoncello.“

Úspěšná sólo kariéra

Cesta Karla Zicha k muzice byla tedy jasná. Studoval tři roky kompozici na Státní konzervatoři v Praze a poté absolvoval obor estetika-sociologie na Karlově univerzitě. Tam se také seznámil s Jiřím Tichotou, šéfem proslulého Spirituál kvintetu, v němž posléze zakotvil a nazpíval s ním řadu nezapomenutelných písní.

Ve druhé polovině sedmdesátých let se ale vydal na dráhu sólového zpěváka a okamžitě zaznamenal úspěch. Poté se však vrátil ke Spirituál kvintetu a opět „zapadl“ do jeho sestavy, jako by prý nikdy neodešel.

Zemřel nečekaně v červenci 2004 ve věku padesáti pěti let, když byl na dovolené se svou druhou ženou Janou a při potápění nedaleko korsického města Porto Vecchio dostal srdeční infarkt.

