Svým způsobem se jedná o televizní unikát. Koprodukčních seriálů, na jejichž realizaci se podílelo více zemí, jsme zaznamenali dost. Také u nás, vždyť československá televizní tvorba pro děti je slavná i díky pravidelným vstupům německých investorů. Viděli jsme rovněž seriály, o jejichž vznik se podělily dva a více států s tím, že tato spolupráce hraje roli i v samotném ději, jako je tomu třeba v případě slavného švédsko-dánského Mostu.

Primát, kterým se může pyšnit populární krimi cyklus Místo činu, je ale poněkud odlišný. A není to jen kvůli tomu, že se jeho první jeho epizoda objevila na obrazovce už dávno. Příští rok, 29. listopadu, to bude přesně padesát let! Momentálně seriál směřuje k jedenácti stovkám epizod.

Od Trimmela k Schimanskému

Tatort, tedy Místo činu, vzešlo v roce 1970 z konkurenčního boje. Německá stanice ARD potřebovala nový pořad do hlavního vysílacího času na nedělní večery, kterým by čelila popularitě detektivního cyklu Der Komissar stanice ZDF. Mladší ročníky už si to nepamatují, ale prvním komisařem z Místa činu byl maigretovský vyšetřovatel v pomačkaném baloňáku Paul Trimmel v podání Waltera Richtera. Jeho revírem byl Hamburg, ve kterém bránil pořádek dlouhých dvanáct let.

Do služby ho povolal Gunther Witte, šéf kolínské stanice WDR, který si zároveň prosadil, že Místo činu bude vznikat v několika oddělených liniích, určených pro jednotlivé regionální kanály německé veřejnoprávní televize. I proto se v rámci cyklu objevilo v průběhu dvou let po Trimmelovi osm dalších vyšetřovatelů a dohromady tato série čítá přes sto třicet detektivů v hlavní roli, včetně nejslavnějšího z nich, chlapáckého Horsta Schimanského.

Zabíjí se i ve Vídni

Místo činu ale není unikátní pouze počtem mužů a žen s odznakem. Jeho výjimečnost se týká především formy jeho existence. Už v roce 1971 totiž překročil hranice a stal se nadnárodním fenoménem. Tehdy se do jeho tvorby zapojilo skrze stanici ORF Rakousko a o necelé dvě desetiletí později i Švýcarsko. Díky oddělení jednotlivých filmů tak mohla série vznikat ve třech zemích souběžně jako součást jednoho celku a v německy mluvících zemích pokračuje tato praxe dodnes.

Celovečerní epizody Místa činu, které můžete nyní sledovat na Primě Krimi, mají ostatně rakouský pas stejně jako vídeňští vyšetřovatelé Moritz Eisner a Bibi Fellnerová. Ve snímcích Zúčtování, Kontejner smrti, Spálené naděje a Hraniční čára je v červnu čeká ohledávání popraveného teenagera a spousta dalších drsných případů. Uvedený policejní tandem je na stopě padouchům už od roku 1999 a tváře mu propůjčili Harald Krassnitzer s Adele Neuhauserovou.

DANIEL STORCH