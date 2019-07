Herečku Petru Tenorovou (30) nyní vídáme v roli Ivy Sladké v sobotních reprízách původního seriálu Cukrárna, která pro ni byla první větší příležitostí. Magazínu TV Mini se tahle sympatická tmavovláska mimo jiné svěřila, že chtěla být herečkou od dětství a navíc se jí splnilo hrát princezny.

Jaký zážitek se vám vybaví při vzpomínce na seriál Cukrárna?

Určitě ten, jak mě Dušan Klein „vyškolil“, co se týče jídla v záběru. V jednom obrazu jsme totiž měli marcipánové kostičky. Miluju marcipán a zeptala jsem se, jestli je to skutečně jedlé. Dušan se na mě mile usmál a řekl: „Jasně, Peťulko! Dej si, kolik chceš.“ Snědla jsem tedy tři kostičky… Jenže jsem netušila, že to pojedeme sedmkrát za sebou. Po snědení jednadvaceti kousků marcipánu jsem ho pak na pár let nemohla ani cítit… (směje se) Dnes, když v záběru jím, tak velmi pomalu okusuji jeden hrozen vína…