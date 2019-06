Letní finále Ulice. V seriálu se to před pauzou pořádně zamotá

Ulice měst se v létě vyprazdňují, lidé míří do přírody, k vodě, do světa… Nejinak tomu bude i v Ulici seriálové. Poslední červnové dny, po nichž si dá seriál několikatýdenní pauzu, ještě zamíchají osudy seriálových rodin. Týdeník TV Magazín nahlédl do zákulisí, aby prozradil, co nás čeká, než se poslední pátek v červnu uzavře čtrnáctý rok vysílání.

Maléřovi Asi největší frmol zažili v uplynulé sezoně Maléřovi. Po rozchodu se Veronika (Hana Holišová) učí obstarávat i to, co dříve doma zastával Martin (Tomáš Dastlík). Poradit si bude muset nejenom s rozbitým autem, ale i s Filipovým tetováním. Uvidíte, jak se s tím vyrovná ona a jak Martin, kterého žere, že je na druhé koleji. A všichni se budou muset popasovat i s Filipovým vysvědčením. Liškovi Ani Liškovi nezůstali ušetřeni rozchodu, byť už mnohem dříve. Přesto by Bedřich (Adrian Jastraban) rád odjel na dovolenou s Ančou (Ljuba Krbová) i s malou Ladou. Dělá si naděje, že by všechno mohlo být zase jako dřív, Anča ale jeho nadšení nesdílí. Bedřich proto nelení a najde si novou „milenku", s níž může zahýbat celé léto – motorku. A plánuje velkou prázdninovou jízdu. Nyklovi Nyklovi (Jaroslava Obermaierová, Václav Svoboda a Anežka Rusevová) se ani po zavření pekárny nevzdávají a podniknou další útok proti intrikánovi Mastnému (Pavel Novotný). Hnací silou bude tentokrát Vendula (Anežka Rusevová), která přijde s nápadem, jak Mastnému ukázat, že se ho nebojí a že celá Ulice stojí při nich. S pomocí Mária (Jiří Kniha) se pustí do akce, o které se bude dlouho mluvit. Ulice prostě konec čtrnácté sezony pořádně oslaví. Jana a Jarda Jana (Sára Affašová) se usmiřuje s Rozinou (Anna Kadeřávková) a po fiasku v agentuře pro hostesky přichází s pracovní nabídkou Jarda Hejl (Martin Hofmann), který potřebuje pomoct s propagací dílny. Jana se mu bude starat o Instagram. A možná že i o jiné věci… Peškovi Amálie (Dana Syslová) s Marií (Jitka Smutná) zakopaly válečnou sekeru a Vlastík (Rudolf Hrušínský) by se tak mohl radovat, že jeho dvě nejbližší ženy, manželka a sestra, už nejsou na kordy. To by se proti němu ovšem nesměly spiknout a pořádně si z něj vystřelit. Blanka (Linda Rybová) s Evženem (Martin Finger) budou muset vyřešit nedostatek soukromí, přespávání v obýváku spojeném s kuchyní opravdu není ideální. S překvapivým řešením přijdou Blančiny děti Adam a Kristýna (Vojtěch Machuta a Sára Korbelová). TOM FRANZKI

