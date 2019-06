Původní český scénář vytvořil tým, jemuž šéfuje zkušená Lenka Hornová, která si ke spolupráci přizvala například Lucii Konečnou anebo Magdalenu Turnovskou, jejichž jména znáte také z titulků mnoha televizních pořadů. Je tedy možné předpokládat, že nás čeká nejen zajímavá sonda na pracoviště se všemi jeho profesními starostmi i vítězstvími, kam se obyčejný člověk nedostane, ale i do soukromí lidí, kteří pomáhají jiným.

„Za každým příběhem, jenž se v ději odehrává, jsme hledali pohnutý lidský osud,“ říká Lenka Hornová. Profese, kterou si všechny postavy minisérie zvolily, je nesmírně psychicky vyčerpávající a do toho se samozřejmě figury seriálu ocitají i na osobních životních křižovatkách. O těch ovšem jejich klienti, tedy ti, kdo se s důvěrou obracejí na linku 112, vědět nesmějí. Jenomže lidi jsou jenom lidi, a tak se někomu daří „nechávat emoce doma“, ale jiný to zvládá těžko a své soukromé starosti si s sebou „nosí“ do práce.

Podle tvůrců je cílem minisérie ukázat, že na lince 112 pracují osobnosti, které kromě dalších schopností musejí umět přesně oddělit pracovní a soukromý život. Právě na ně totiž spoléhají volající, kteří potřebují pomoci zachránit život, uhasit požár a vyřešit další stovky složitých situací. Denně, každou hodinu, každou minutu.

Psychická podpora v hlavní roli

Ve čtyřech epizodách jsou zachyceny nejen kauzy s výjezdy složek Integrovaného záchranného systému (IZS), ale také drobné případy, které se dají vyřešit po telefonu vhodným přístupem telefonisty na dispečinku (pouze necelých deset procent volání na tísňové linky totiž končí výjezdem některé ze složek IZS). Velmi často jde spíš o psychickou podporu a pomoc, které ocení například starší osamělý člověk. V každém ze čtyř dílů, které uvidíme, budeme sledovat dva velké uzavřené případy plus několik drobnějších.

V celém seriálu Linka se tedy střídají nejen konverzační, ale také akční obrazy, které byly velmi náročné na realizaci. Tým, jenž se na jejich přípravě podílel, neměl vůbec lehkou práci, ale povedlo se mu, že – byť se jedná o fikci – vše působí věrohodně, až dokumentaristicky. Zároveň je třeba podotknout, že všechny epizody byly inspirovány skutečností a zdramatizovány tak, aby se k divákovi dostal emotivní obraz dokumentující práci všech složek IZS. A tedy i lidí pracujících v pozadí – na dispečinku. Jejich práce je totiž mnohdy stejně adrenalinová jako u těch, kteří musejí poskytnout pomoc přímo v terénu. K tomu všemu přispívá i fakt, že režie minisérie se chopili zkušení Jiří Chlumský a Martin Kopp, kteří obsadili jednotlivé role skvělými herci.

Záchranný tým Linky



Zuzana Radová (Ivana Chýlková) je profesionální policistka, která se své profesi věnuje již mnoho let, a právě proto si často osobuje právo řídit ostatní. Protože všude byla, vše zažila… Svou nadřazeností irituje mladého kolegu Filipa, který je s ní de facto v permanentním konfliktu. Její manžel, profesionální hasič Richard alias Richie (Martin Finger), se vážně zraní během výkonu služby a její synové se prakticky ve stejném okamžiku stanou účastníky dopravní nehody. Přes veškeré osobní problémy musí Zuzana zachovat chladnou hlavu a vyřešit nejen osobní, ale také pracovní komplikace.



Filip Mrkvička (Ondřej Brzobohatý) zastával pozici krizového interventa a vyjednavače u speciální pořádkové jednotky policie. Vzhledem k tomu, že porušil předpisy a je s ním vedeno správní řízení kvůli profesnímu pochybení, je převelen na tísňovou linku. Protože jeho kariéra stagnuje a on si svou budoucnost rozhodně nepředstavoval takhle, komplikuje život všem, kdo s ním pracují. Je výbušný, prchlivý, porušuje pravidla. Navíc je zamilovaný do vdané ženy a věří, že ona se kvůli němu rozvede, což se neděje. Takže ani to mu na nadhledu nepřidá.



Jolana Motýlová (Eva Leimbergerová) pracuje jako policejní psycholožka. Není policistkou z povolání, ale civilní pracovnice a tísňová linka často využívá její služby. Pomáhá obětem při zásahu nebo při následné péči. Jejímu psychickému rozpoložení ale nepomáhá fakt, že právě řeší i s dcerou odchod od manžela.



Theodor Franz (Martin Hofmann) je původní profesí lékař. Když jezdil se záchrannou službou, měl problémy s alkoholem, proto byl suspendován a nakonec se ocitl na dispečinku tísňové linky. Na své image rebela nijak nepracuje a právě ona problematičnost a škraloupy z minulosti, které netají, mu dodávají na přitažlivosti u žen. A ty umí beze zbytku využít…



Karel Mazanec (Vladimír Kratina) je bývalý aktivní hasič a nyní, před důchodem, pomáhá lidem ještě na tísňové lince. Ze šťastně ženatého a nekonfliktního Karla vyzařují klid a moudrost letitých zkušeností, proto je pro ostatní přirozenou autoritou a ti se mu často svěřují se svými soukromými problémy.

Řekli o svých rolích:

Ivana Chýlková: „V seriálu Linka ztvárňuji nejen roli policistky pracující na dispečinku tísňové linky, ale také manželku a matku. Moje role je de facto psaná životem. Není to hlavní úloha, ale je podstatná pro fungování všeho. Linky i rodiny. Takové role se hrají velmi krásně, a i když jsou na první pohled nedůležité, jsou v životě stěžejní.“

Ondřej Brzobohatý: „V miniseriálu Linka je rozhodně co hrát, a proto jsem nabídku přijal. Filip Mrkvička, tedy moje postava, je frustrovaný policista, který jako vyjednavač a krizový intervent nezvládl v minulosti policejní akci a použil násilí v situaci, kdy neměl. Je za to vyšetřován, podle interních pravidel postaven mimo službu a převelen na tísňovou linku. Nedá mu to a často i přes zákaz své nadřízené odbíhá do akce. Nejde o žádného jednobarevného Mirka Dušína. Filip je docela komplikovaný sebestředný paličák se smyslem pro spravedlnost. To se hraje hezky a baví mě to. Snad bude i diváky.“

JIŘÍ RENČ