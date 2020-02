Co vás přimělo, že jste se poprvé pustil i do režie?

R. B.: Měl jsem chuť se na tomto tématu podílet víc. Pravdou je, že impuls přišel od Mariany. A že jsme původně chystali jiný film o Tisovi. Když mi pak přinesla Arpádovu knihu, shodli jsme se, že Sviňa má prioritu.

M. Č. S.: Byla to týmová práce. Zjistili jsme už u scénáře, že se navzájem dobře doplňujeme. Ruda mi pomáhal s režií, já jemu zase občas mluvila do produkčních věcí.

Šlo vám o divácký hit, nebo jste měli ambici rozpoutat určitou společenskou debatu?

R. B.: Nechceme nikoho soudit ani si hrát na reportéry. Točili jsme akční film inspirovaný životem.

Ve filmu jsou změněná jména, ale odkazy na konkrétní politiky a kauzy jsou jasné. Do jaké míry jste pracovali s fakty kolem vraždy novináře Jána Kuciaka?

M. Č. S.: Natočili jsme hraný film, ne dokumentární rekonstrukci. Drželi jsme se knižní předlohy Arpáda Soltésze, ani on by nesouhlasil, kdybychom uváděli reálná fakta. Napsal pravdu o slovenské politice a tamních poměrech, fakta a jména nejsou důležitá. Předloha je navíc bohatá na situace a postavy, my se rozhodli pro jednu filmovou linku, kterou rozvíjíme nad knižní rámec.

R. B.: Když sledujete politické kauzy a představitele klíčových postů od vysoké politiky přes církev až po tajné služby, vidíte, že jde o archetypy, které je možné zobecnit na plátně. O to nám šlo.

Registrovali jste při natáčení nějaké politické tlaky?

M.Č. S.: Točili jsme skrytě. Ani jsme nežádali o státní grant. Nejenže bychom ho nedostali, ale asi bychom nějaký protitlak cítili. Koneckonců vyprávíme o tom, že lhát, krást a zabíjet se nemá. A to platí i o politicích.

Katolickým hodnostářům film asi pouštět nebudete?

M. Č. S.: Záleží na nich, zda přijdou do kina. Jako katolička jsem měla myslím právo se ve scénáři vyjádřit k tomu, jak je na Slovensku tato církev propojena s vysokou politikou. Ale víme, že někteří politici se byli v kině podívat tajně.

Reagovali na váš film nějak veřejně?

M. Č. S.: Ano, nařkli nás, že nás platí Američan George Soros. Mezi námi, dost bychom si přáli, aby to tak bylo. Můžete mu to vyřídit…