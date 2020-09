Téměř vyprodané odpolední představení, které diváci sledovali v rouškách, uvedli herec Marek Lambora a Lukáš Daniel Pařík, jenž spolupracoval na scénáři a k filmu složil i hudbu. Oba před projekcí film uvedli, na besedu po ní je doplnili ještě herečka Veronika Freimanová, režisér a scénárista Petr Kubík a producent Viktor Krištof.

Ze sálu neodešel ani jeden divák, naopak všichni zůstali na svých místech a co čas dovolil, ptali se třeba na lokace natáčení, výběr představitelky princezny či dobu, po kterou nad příběhem režisér přemýšlel. Po posledním slovu besedy všichni diváci povstali a tleskali.

„Nejsem nějakým velkým milovníkem pohádek, ale byl jsem nadšený. Po pár minutách jsem si sice říkal, že to je jen další variace na starý český film Zítra vstanu a opařím se čajem, ale pak to bylo hodně zajímavé, příběh se posunul do fantasy, a to mám rád,“ vyznal se později ve foyeru kina jeden již odrostlý majitel kolínské firmy.

Přestávka mezi oběma projekcemi nestačila na uspokojení žadatelů o autogram či společnou fotku s oběma herci. Především hvězda televizního seriálu Slunečná Marek Lambora neměl po celou svojí kolínskou návštěvu chvíli klidu a neustále se fotil s dětmi i odrostlejšími fanynkami.

Večerní představení už bylo navštívené méně, pořád byl ale sál slušně zaplněný. A než si tvůrci v úvodu popovídali i s těmito diváky, ti z odpoledního promítání pořád ještě u stolečku stáli frontu na oba herce. Coby bodyguardi tu fungovali členové kolínské šermířské skupiny Poprávu, kteří ve filmu také hrají a několik soubojů předvedli i v kině, natočili také zvací spot do kolínského biografu.

Celostátní premiéru bude mít Princezna zakletá v čase teprve v týdnu, v Kolíně se tak odehrála jedna z mála předpremiér.