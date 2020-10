V jedné z posledních scén mu kamarádi Dealer a Dužan (Janek Gregor, Lukáš Duy Anh Tran) doručí na mejdan velkou dodávku kvalitního nelegálního materiálu. Drsnou pařbu pořádá německá rocková kapela Kranken Wagen a právě tady se propojí příběhy všech postav. Dojde na vysněný velký kšeft, o který se hrdinové během filmu snaží.

Tvrdého rockera a frontmana kapely si zahrál Tomáš Matonoha, jenž si atmosféru na place i svou netypickou vizáž velmi pochvaloval. „Sám hraju v kapele a v několika filmech i seriálech jsem už dříve ztvárnilmuzikanta. Tady mě ale zaujalo, že jsem mohl velet celé skupině a také mě bavila moje image. Nechal jsem se překvapit, co ze mě maskéři a kostyméři udělají. Dostal jsem i skvělou masku na hlavu. Tenhle příběh pracuje s výraznou stylizací a nadsázkou, to je to, co mě na něm láká,“ komentoval svou účast herec.

Jedinečný zážitek

Jeho slova dokreslovala atmosféra na place, když už mejdan končil. Ranní slunce bylo zatím nízko nad obzorem, v plechových sudech doutnaly zbytky ohňů a před omláceným, posprejovaným domem se z posledních sil pohybovali rockeři, kteří ještě dokázali stát na nohou. Ostatní byli rozloženi kolem.

„Ubal a zmiz slibuje jedinečný zážitek. Film má skvělý scénář, atmosféru a na české poměry půjde o nevídanou podívanou. Dramatickou, akční a v první řadě vtipnou,“ láká diváky i představitel hlavní role Matouš Ruml.

Filmová premiéra je plánována na 11. března 2021, do kin snímek uvede distribuční společnost CinemArt.