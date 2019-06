/ROZHOVOR/ V pátek rozbalí karlovarský filmový festival červený koberec. Co a proč uvidíme i neuvidíme, přibližuje umělecký šéf Karel Och.

Festival dělají hvězdy. Tou největší je letos americká herečka Julianne Moore. Předpokládám, že na první dobrou vaše pozvání nepřijala?

Jednali jsme s ní několik let. Vždy byla vstřícná, ale práce vytížené herečky jí to nedovolovala. Jsem rád, že se to letos propojilo s filmem jejího muže Barta Freundlicha Po svatbě, kde Julianne hraje. Je to remake snímku Susan Bier z roku 2006, krásně vypointované drama se skvělými výkony kromě Julianne Moore uvidíme i Michele Williams ideální film na zahájení.