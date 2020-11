Jak uvádí web filmového časopisu Variety, smlouva je reakcí na situaci, kdy stejné studiopřed časem přesvědčilo největší americkou síť kin AMC Theatres, aby umožnila publiku vidět nové hity online už 17 dní po premiéře v kině.

Rozhodnutí zapůsobilo v Hollywoodu jako tsunami – dramaticky totiž zkracuje čas, po který byly doposud filmy v kinosálech k vidění. Premiérované snímky se těšily exkluzivitě na velkém plátně běžně 75 až 90 dní. Na oplátku se bude Universal s AMC o výdělek z tržeb na digitálních platformách dělit. Také Cinemark přijal nyní tyto úpravy.

Podle nového ujednání musí každý film, jenž během premiérového víkendu vydělá v kinech přes 50 milionů dolarů, zůstat v kinosálech alespoň jedenatřicet dnů nebo pět týdnů. Ostatní snímky budou pro (placené) digitální platformy k dispozici už po 17 dnech.

Čeští distributoři: Je to jen experiment

Ujalo by se něco takového i u nás? „Je to zatím experiment na americké půdě, netýká se ani britských kin, která bývají v závěsu za změnami v USA,“ poznamenává k tomu Aleš Danielis, šéf distribuční společnosti CinemArt. „Mimochodem něco podobného už tady jednou bylo, asi před dvěma lety. Přišel s tím tehdy Paramount, ale moc se to neujalo.“

Jak říká, záleželo by na tom, za jakých podmínek a se kterou sítí do toho v Česku jít. „Cinemacity jakoukoli změnu stabilně odmítá, Cinestar o určitém snížení dosavadního „okna“ premiérovaných filmů v kinech uvažuje.“

Jak Danielis říká, šlo by nejspíš o osm týdnů pro nové filmy v kinech, čili oproti stávajícímu stavu snížení na polovinu. „Vše je zatím v jednání, stejně jako naše stanovisko k aktuální situaci zavřených kin, které jsme jako Unie distributorů podepsali společně s Asociací producentů v audiovizi a které šlo na ministerstvo kultury. Žádné trasování zatím neukázalo na jediný přenos nákazy v kině.“