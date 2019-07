Při vyslovení Polívkova jména si jej mnozí vybaví jako vesnického křupana Bohuše z filmu režisérky Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Nebo jako středověkého šaška, který baví unuděnou a krutou královnu Chantal Poullain ve hře Šašek a královna.

Na kontě má ale Boleslav Polívka i mnohé charakterní role. Stačí vzpomenout Michálkovo Zapomenuté světlo, které mu v roce 1996 vyneslo za ztvárnění úlohy faráře, jenž je bezmocný proti socialistickému režimu i nemoci milované Marjánky, prvního Českého lva.

Toho druhého získal o čtyři roky později za postavu penzionovaného úředníka Josefa Čížka, který ve svém bytě schová mladého židovského uprchlíka, ve snímku Jana Hřebejka Musíme si pomáhat. V jednom rozhovoru mimochodem prozradil, že předobrazem pro vytvoření této role mu byl jeho vlastní otec. Vzpomínal na něj loni v prosinci v rozhovoru pro Deník.

„O Vánocích se maminka modlila, byla z církve česko-bratrské. Otec byl zanícený bezvěrec, který to dával ostentativně najevo. Ale jinak humanista s vírou v člověka a v sílu divadla, hlavně ochotnického, kterému se ve Vizovicích věnoval. Já jsem mezi nimi lavíroval modlil jsem se, ale tak, aby otec neměl pocit, že té modlitbě podléhám,“ uvedl. „Měl jsem rád chvíle, kdy k nám domů chodili otcovi známí. Pro mě to bylo zpestření jinak běžného života, protože to byly velké valašské figury. Člověk se od nich ledacos dozvěděl.“

Šašek a jeho syn

Vedle filmu za sebou Polívka stále zanechává i onu divadelní stopu v poslední době baví diváky jako Harpagon v Molièrově Lakomci v Městském divadle Brno. A není náhoda, že na Šaška a královnu navázal hrou Šašek a syn, v níž účinkuje s vlastním synem Vladimírem.

„Často někdo říkal měli byste ještě s Chantal něco udělat. Nebo proč už Šaška a královnu nehrajete? Někdo z nás dvou, už ani nevím kdo, to považoval za nemožné, někdo zase považoval za nemožné udělat něco, co by mělo ohlas jako Šašek a královna. Jednou ale Chantal pravila co kdybyste něco vymysleli s Vladimírem? Tam to celé začalo zrát,“ říká herec ke vzniku inscenace, kterou vidělo i zahraniční publikum a teď je součástí programu Letní scény Divadla Bolka Polívky v Brně.

Tam také oslavenec nedávno pokřtil knihu s názvem Bolek, jež vyšla k jeho jubileu. Obsahuje fotografie doplněné Polívkovými vzpomínkami. Mnohé z nich přihlížející pobavily. „Úsměv je to, co nám zůstane,“ reagoval herec.