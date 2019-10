Černobílé drama Václava Marhoula Nabarvené ptáče má za sebou úspěšnou americkou premiéru na 55. filmovém festivalu v Chicagu.

Na snímku kameraman Vladimír Smutný při natáčení s Václavem Marhoulem - film Nabarvené ptáče | Foto: Deník

Na závěrečném ceremoniálu si došel kameraman Vladimír Smutný pro cenu za Nejlepší kameru. Je to další úspěch za oceánem poté, co film získal kvalitního amerického distributora: IFC Films. Režisér a producent Václav Marhoul dál objíždí festivaly po celém světě, do začátku příštího roku jej čeká klání o nominaci na cenu Zlatý Glóbus a také na Nejlepší zahraniční film v rámci 92. ročníku amerických Oscarů.