Manželská historie s Irčanem se také ucházejí o cenu v prestižní kategorii nejlepší film (drama), kam byl nominován rovněž další snímek od Netflixu nazvaný Dva papežové. Nominaci v této kategorii získaly také válečné drama 1917 a kriminální thriller Joker.

O titul nejlepší herečka se utkají Scarlett Johanssonová (Manželská historie), Cynthia Erivoová (Harriet), Saoirse Ronanová (Malé ženy), Charlize Theronová (Bombshell) a Renée Zellwegerová (Judy).

O glóbus pro nejlepšího herce svedou souboj Christian Bale (Le Mans \'66), Antonio Banderas (Bolest a sláva), Adam Driver (Manželská historie), Joaquin Phoenix (Joker) a Jonathann Pryce (Dva papežové).

Pokud jde o nominace, dobře si vedla komedie Tenkrát v Hollywoodu. Tarantino, který se podepsal nejen pod režii, ale také pod scénář, získal nominace v obou těchto kategoriích. Dále byl snímek navržen na nejlepší komediální nebo muzikálový film, Leonardo DiCaprio díky ústřední roli má šanci získat titul nejlepší herec komediální nebo muzikálového fimu a Brad Pitt pak za vedlejší roli.

Více než dvě desítky kategorií

Do souboje v tomto ročníku poprvé vstoupila také technologická společnost Apple, která v listopadu spustila streamovací službu Apple TV+. Firma se svým seriálem z prostředí televizní stanice The Morning Show s Jennifer Anistonovou v hlavní roli získala tři nominace, konkrétně pak na nejlepší seriál (drama) a na nejlepší seriálovou herečku, kterou za výkon v The Morning Show dostala vedle Anistonové také Reese Witherspoonová.

Ze seriálů získaly nejvíce ocenění - čtyři - drama Černobyl o známé katastrofě jaderné elekrárny, série Koruna mapující vládu britské královny Alžběty II. a kriminálka Neuvěřitelná.

O cenách Zlatý glóbus, udělovaných ve více než dvou desítkách kategorií, rozhoduje devadesátka zahraničních novinářů působících v Hollywoodu. Poprvé se ceny udělovaly v roce 1944. Letos se slavnostní ceremonie koná v Los Angeles 5. ledna (6. ledna SEČ).

Nominace v hlavních kategoriích na Zlaté glóby:



Film - drama:

Dva papežové (režie Fernando Meirelles)

Irčan (režie Martin Scorsese)

Joker (režie Todd Phillips)

Manželská historie (režie Noah Baumbach)

1917 (režie Sam Mendes)



Filmový herec - drama:

Christian Bale - Le Mans \'66

Antonio Banderas - Bolest a sláva

Adam Driver - Manželská historie

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - Dva papežové



Filmová herečka - drama:

Cynthia Erivoová - Harriet

Scarlett Johanssonová - Manželská historie

Saoirse Ronanová - Malé ženy

Charlize Theronová - Šokující zpráva (Bombshell)

Renée Zellwegerová - Judy



Film - komedie nebo muzikál:

Jmenuju se Dolemite (režie Craig Brewer)

Králíček Jojo (režie Taika Waititi)

Na nože (režie Rian Johnson)

Rocketman (režie Dexter Fletcher)

Tenkrát v Hollywoodu (režie Quentin Tarantino)



Filmový herec - komedie nebo muzikál:

Daniel Craig - Na nože

Roman Griffin Davis - Králíček Jojo

Leonardo DiCaprio - Tenkrát v Hollywoodu

Taron Egerton - Rocketman

Eddie Murphy - Jmenuju se Dolemite



Filmová herečka - komedie nebo muzikál:

Ana de Armasová - Na nože

Awkwafina - Sbohem (The Farewell)

Cate Blanchettová - Kam jsi zmizela, Bernadette (Where\'d You Go, Bernadette)

Beanie Feldsteinová - Šprtky to chtěj taky

Emma Thompsonová - Zpátky na výsluní (Late Night)



Animovaný film:

Hledá se Yetti (režie Chris Butler)

Jak vycvičit draka 3 (režie Dean DeBlois)

Ledové království II (režie Chris Buck, Jennifer Leeová)

Lví král (režie Jon Favreau)

Toy Story 4: Příběh hraček (režie Josh Cooley)



Neanglicky mluvený film:

Bídníci - Francie, režie Ladj Ly

Bolest a sláva - Španělsko, režie Pedro Almodóvar

Parazit - Jiřní Korea, režie Pong Čun-ho

Portrét dívky v plamenech - Francie, režie Céline Sciammaová

Sbohem (The Farewell) - USA, režie Lulu Wangová



Filmová režie:

Pong Čun-ho - Parazit

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Joker

Martin Scorsese - Irčan

Quentin Tarantino - Tenkrát v Hollywoodu



Filmový scénář:

Noah Baumbach - Manželská historie

Pong Čun-ho, Han Čin-won - Parazit

Anthony McCarten - Dva papežové

Quentin Tarantino - Tenkrát v Hollywoodu

Steven Zaillian - Irčan



Filmový herec ve vedlejší roli:

Al Pacino - Irčan

Brad Pitt - Tenkrát v Hollywoodu

Tom Hanks - Výjimečný přítel (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins - Dva papežové

Joe Pesci - Irčan



Filmová herečka ve vedlejší roli:

Kathy Batesová - Richard Jewell

Annette Beningová - Zpráva o mučení (The Report)

Laura Dernová - Manželská historie

Jennifer Lopezová - Zlatokopky

Margot Robbieová - Šokující zpráva (Bombshell)