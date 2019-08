Na zchátralém brněnském fotbalovém stadionu Za Lužánkami v těchto dnech filmový štáb natáčí snímek Zátopek o legendárním československém běžci Emilu Zátopkovi a jeho manželce, atletce Daně. „Nyní točíme běh na deset kilometrů na olympiádě v Londýně v roce 1948,“ vysvětluje režisér snímku David Ondříček.

Brněnský stadion je výrazně jiný, než si jej Brňané pamatují z posledních měsíců. „Vyčistili jsme tribuny, posekali stromy, srovnali povrch a vytvořili běžeckou dráhu. Teď je černá škvárová, stejně jako byla v Londýně. V září, když se sem vrátíme, ji zasypeme červenou antukou, aby vypadala jako na olympiádě v Helsinkách v roce 1952,“ popisuje změny výkonná producentka filmu Daria Špačková.

Film Zátopek

• O čem bude: Snímek je věnovaný osobnosti československého běžce a několikanásobného olympijského vítěze Emila Zátopka.

• Historické pozadí: Zátopek i jeho manželka, atletka Dana, se do historie zapsali třeba medailovým triumfem na olympiádě v Helsinkách v roce 1952, kde Zátopek navíc na trati pokořil tři rekordy.

• Režisér: David Ondříček

• V hlavních rolích: Václav Neužil jako Emil Zátopek, Martha Issová jako Dana Zátopková

• Místo natáčení v Brně: fotbalový stadion Za Lužánkami

Ve filmu bude ze stadionu vidět běžecký ovál a kus tribun, zbytek bude dokreslený digitálně. Místa, na kterých se vyřádí grafici, tvoří zatím zelené plochy. Kompars čítající několik desítek lidí, oděný v dobových kostýmech, sedí na jedné části tribuny. „Scény na stadionu jsou nejnáročnější z celého filmu, je neskutečně těžké, aby divák opravdu uvěřil tomu, že jsme na olympiádě, všichni nás budou porovnávat s filmy s rozpočtem v desítkách až stovkách milionů. Přesto se snažíme o maximální realismus,“ podotýká Ondříček.



Filmaři si lužánecký stadion pochvalují. „Má pro nás tu výhodu, že je v rozpadu a mohli jsme ho lehce upravit. Před rokem tady byl na ploše les stromů," říká režisér.



Režisér právě točí scénu, ve které Dana Zátopková, kterou ztvárňuje herečka Martha Issová, povzbuzuje Emila při běhu. „Nejdříve potlesk a zvuky předstíráte, až Martha vyskočí a zakřičí Ťopku, začnete křičet. Nezapomínejte, že jsme v Anglii, takže křičíme go, come on, run run,“ usměrňuje komparzisty.



Na stadion přichází útlá postava v rudém nátělníku s číslem 203 a bílých trenýrkách. Emil Zátopek, ztvárňovaný hercem Václavem Neužilem. Za chvíli jej na rozpáleném stadionu čeká scéna, ve které poběží ve skupině ostatních závodníků. Horko ale prý po náročné fyzické přípravě zvládá dobře. „Rozhodli jsme se, že poběžím v reálných Emilových časech. Když jsme si rozdělili čas, za který uběhl pět kilometrů na úseky, vyšlo nám, že třeba sto metrů měl za osmnáct vteřin, a zaběhnout za ten čas stovku, nebo dvě stě metrů za šestatřicet vteřin zvládám. No a celých pět kilometrů ve filmu nepoběžím nikdy. Snažíme se utíkat na co nejvyšší úrovni,“ zmiňuje herec.



Jeho běžecké soupeře hrají skuteční sportovci. „Máme tady opravdu běžecký výkvět, při natáčení jim musíme říkat, ať zpomalí," usmívá se režisér Ondříček.



Neužil kvůli roli výrazně změnil vzhled, na první pohled zaujme jeho účes. Také po důkladné fyzické přípravě zhubnul několik kilo. Jeho postava je útlá, když se při natáčení scény rozběhne, je vidět každý sval a fyzicky se vyrovnává ostatním. Na nohou má nazutou dobovou obuv. „Jde o repliky dobových treter, bolí z nich lýtka a achillovky," upozorňuje herec.



Podobně náročnou fyzickou přípravou prošla i jeho filmová manželka Dana, kterou hraje Martha Issová. Poté, co má za sebou scény povzbuzování hereckého manžela, i ona bude muset předvést na stadionu sportovní výkon. „Procházím regulérním atletickým tréninkem pod vedením Rudolfa Černého, který trénuje i Barboru Špotákovou. Cvičím dvakrát až třikrát týdně, běhám, protahuju se, pak jdu házet a zase se protahuji," zmiňuje Issová. Před natáčením se s Danou Zátopkovou setkala, a jak sama říká, má k ní velký respekt a doufá, že se jí svým výkonem ve filmu nijak nedotkne.



Režisér ji opět volá na tribunu. Skupina běžců je připravená zase vyrazit. Film diváci uvidí zřejmě příští rok v čase letní olympiády. Jedna z předpremiér bude pravděpodobně v Brně.