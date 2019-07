Program letošní Letní filmové školy je široký a rozmanitý, co z něj jste si vy osobně vyhlédla a máte v plánu si vychutnat?

Máte pravdu, i v letošním roce chystáme spoustu filmových lahůdek jak z historie tak současnosti kinematografie.

Znám se a nevidím příliš reálně to, že bych si cokoliv na Filmovce vychutnala úplně v klidu, ale moc ráda bych stihla alespoň jeden z němých filmů sekce Symfonie velkoměsta s živým hudebním doprovodem, alespoň jeden z filmů Williama Wylera (např. Na větrné hůrce nebo Paní Miniverová) a určitě se budu snažit vidět alespoň jeden film Michaela Hanekeho, mého oblíbeného režiséra.

Ráda bych také viděla Annu Kareninu nebo Maloměšťáky v divadle a poslechla si Bennewitzovo kvarteto v kostele či koncerty kapel Dunaj.

Ale mezitím je spousta zajímavých přednášek, besed, masterclass se zajímavými osobnostmi, které bych také ráda navštívila… vlastně kdybych byla běžný návštěvník, měla bych program každého dne úplně plný.

Na jaké novinky se návštěvníci LFŠ mohou podle vašeho mínění těšit v tomto ročníku?

Snažíme se program dlouhodobě držet na vysoké úrovni, s pestrým zastoupením různých žánrů tak, aby si z něj mohl vybrat skutečně každý.

Včetně doprovodného programu.

Pokračovat budeme s industry programem zaměřeným na filmové vzdělávání, krásný celofestivalový program máme opět zajištěn pro děti, pro návštěvníky jsme rozšířili možnost ubytování v podobě stanového hotelu a na všechny čeká zbrusu nová festivalová mobilní aplikace, která by měla být daleko komfortnější a přímo propojená s naším akreditačním systémem.

Filmovka letos vyjede i mimo Uherské Hradiště a v zámeckém parku Buchlovice v rámci speciálního eventu promítneme pohádku S čerty nejsou žerty za účasti a s povídáním pana režiséra Bočana a Janka (čerta s hodností vraníka) v podání Ondry Vetchého.

Co byste doporučila prohlédnout návštěvníkům Uherského Hradiště, kteří do města dorazili vůbec poprvé a jaký letní vzkaz byste poslala čtenářům Deníku i těm, kteří do slováckého regionu míří výhradně kvůli filmovému festivalu?

Uherské Hradiště je nádherné město se spoustou krásných míst a nádherným okolím.

Určitě doporučuji prošmejdit všechny uličky, nádvoří, parky i parčík za školou Unesco, prohlédnout si krásné domy, projít se kolem Moravy, navštívit Vinohradskou ulici v Mařaticích a nějaký místní sklípek, zajet na Ostrožskou Novou Ves se vykoupat a třeba na Velehrad a Modrou v rámci výletu mezi filmy.

Všem čtenářům Deníku přeji krásné léto a připojuji srdečné pozvání od nás všech na Letní filmovou školu, kterou chystáme pečlivě i pro obyvatele města a regionu.

A pokud naše pozvání přijmete, pak vám všem přeji, abyste si dny na Filmovce užili přímo všemi smysly, aby váš život program obohatil a aby se festival i celé Uherské Hradiště pro nás všechny stalo krásným inspirativním místem setkávání.