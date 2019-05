Po Liberci se bude ode dneška procházet Siegmund Freud. Řadě Liberečanů jistě neušlo, že se v centru města chystá další natáčení. I tentokrát se jedná o zahraniční produkci. Část osmidílného seriálu o slavném psychiatrovi přijela na sever Čech natáčet rakouská televizní stanice ORF a americký streamovací gigant NETFLIX. V hlavní roli se objeví rakouský herec Robert Finster.

V Liberci se natáčí film o Freudovi. | Foto: Město Liberec

Podle mluvčí Liberce Jany Kodymové budou scény pro připravovaný seriál Freud vznikat do pondělí v Divadle F. X. Šaldy a kolem historické budovy radnice. „Natáčet se bude od odpoledních do večerních hodin s tím, že pohyb veřejnosti bude omezen pouze v časech ostrých záběrů,“ potvrdila mluvčí. Až do úterý proto nebude možné zaparkovat u budovy hlavní pošty, před divadlem a na parkovišti u Krajské správy sociálního zabezpečení. „Linky MHD, které mají trasu okolo radnice, budou projíždět podle aktuálního jízdního řádu,“ dodala Kodymová.