Co jiného si o valentýnském večeru dát (pokud tedy nemáte úplně jiný plán), než dobrou romantickou komedii? Jednou takovou je oscarová Snídaně u Tiffanyho, adaptace stejnojmenné úspěšné knihy amerického spisovatele Trumana Capoteho. Odehrává se zkraje 60. let minulého století a její nekonvenční hrdinkou je Holly, dívka s chutí do života přebývající v poloprázdném bytě. Její styl života je natolik lehkovážný, že její kočka nemá ani jméno – to by totiž znamenalo příliš velký závazek. Má chování dítěte, na sobě ale šaty slavných návrhářů. Čas trávený s bohatými muži na luxusních večírcích jí naruší až nový soused, spisovatel, v jehož společnosti se mladé dámě poprvé v životě rozbuší srdce… Snímek stojí na skvělém výkonu Audrey Hepburnové, přestože ji režisér Blake Edwards nutil jíst v jedné scéně koblihy, které herečka nesnáší. Mimochodem, její černé šaty z úvodní scény se v roce 2006 vydražily za 807 tisíc dolarů a staly se druhým nejdražším prodaným filmovým artefaktem. Jsou-li romance, které nestárnou, pak je to tahle. Třeba vás o svátku zamilovaných potěší.

Zdroj: Youtube

Night Stalker: Hon na sériového vraha (Netflix)

Fenomén takzvaných true crime dokumentárních seriálů zdaleka nekončí. Naopak, díky Netflixu, HBO Go a dalším platformám se nám jich dostává stále více. A občas jde opravdu o exkluzivní kousky připomínající temné příběhy let minulých. Přesto to je případ čtyřdílné série Night Stalker: Hon na sériového vraha, která připomíná šílené běsnění Richarda Ramireze v Kalifornii poloviny osmdesátých let. Jak to u současných kriminálních dokusérií bývá, na samotného vraha se pozornost nesoustředí, protože ten si většinou svou chvíli slávy užil. Naopak, zde se soustředíme především na dvojici sympatických vyšetřovatelů, kterým Ramirez nedával spát. A není se čemu divit: na rozdíl od jiných sériových vrahů Ramirez nevraždil podle žádné logiky, navíc vedle vražd a znásilnění dospělých obětí, sexuálně napadal také děti, což tehdy představovalo v dějinách kriminalistiky absolutní novum. Nakonec všechny zdánlivě nesouvisející případy svedla dohromady jediná stopa: otisk poměrně nové tenisky. A tím začíná příběh, který tvůrci vyprávějí téměř jako horor. A není se čemu divit. Ramirezův účet čítá více než 13 mrtvých (ale pravděpodobně jich bylo víc) a desítky dalších napadených.

Zdroj: Youtube

Miluju tě, Pucinko (MALL.TV)

Jen dnes a jen pro zamilované. I když, možná i pro single, kterým leze Valentýn na nervy. MALL.TV vrací pro dnešní den na internetovou obrazovku roztomilou love story zubních kartáčků, která měla premiéru loni na jaře. Jmenuje se Miluju tě, Pucinko a napsal, namluvil i natočil ji ve skrovných karanténních podmínkách Jiří Mádl. Hrdinou čtyřdílné minisérie je modrý kartáček, který má hned zkraje zaděláno na malér. Vypadne z koupelnové skřínky, zápasí s ranní kocovinou a jeho růžová partnerka zatím balí kufry. „Opouštím tě Kartí. Promiň, nejde to jinak,“ klopýtá s pastou na zádech z bytu. Venku leje, padá soumrak, samota na krku. Nezbývá než naložit se do lihu, pardon Listerinu. Aspoň prozatím. Kartí má další tři díly na to, aby rozbitý vztah slepil. Pokud jste stejně hraví jako autor a máte smysl pro recesi, tak si Pucinku dejte. Je to nenáročná, ale milá zábava vycházející z předpokladu, že i věci mají svůj tajný život. Zabere vám to něco přes čtvrthodiny, každý díl má totiž pět minut. Už jen pro tu hru mezi čtyřmi zdmi, s jednou kamerou a jediným autorem, režisérem, loutkářem i dabérem to za to stojí.

Zdroj: Youtube

Tři blízcí neznámí (Netflix)

Tak tahle story vám doslova vytře zrak. Začíná nevinně: mladý muž přijíždí poprvé na univerzitu, kde má začít studovat. Nicméně všichni se k němu mají, jako kdyby tu studoval již léta. Jak je to možné? Nezbláznili se všichni? Nebo se zbláznil on? Pak ale vše začne dávat smysl. Na stejnou školu totiž chodil muž, z něhož se vyklube jeho identické dvojče. Ale nikdo o ničem nic neví, rozdělili je zjevně při adopci. Takového příběhu se přirozeně chytila média. A najednou se vše ještě víc zamotalo. Kluci totiž nebyli jen dvojčata, ale mají ještě třetího do party. Z Boba, Eddieho a Davida se v počátku osmdesátých let stal fenomén New Yorku, byli v každé televizní show a ten příběh obletěl svět. Znovu objevení sourozenci se sžili a konečně se jim dostalo sourozenecké lásky, kterou potřebovali… ale jednou se objevila ještě temnější pravda o jejich osudu, která vznáší celou řadu etických otázek. Při tomto dokumentu vám nejspíš mnohokrát spadne čelist, protože zachycuje něco, o čem jste si mysleli, že není možné, myslitelné, proveditelné. Ale je to všechno pravda pravdoucí.

Zdroj: Youtube