Střihový snímek založený na pečlivé práci s archivními materiály včetně neznámých rozhovorů pro zahraniční média natočila režisérka s Jakubem Hejnou. Připomíná životní i kariérní vývoj našeho nejslavnějšího rodáka, jehož posledním filmem byly Goyovy přízraky.

Divákům se líbil. A dojatá Helena Třeštíková se vyznala ze svého obdivu k Formanovi, jehož filmy jí změnily život a přivedly k filmové tvorbě. Nebylo to ale všechno. Festivaloví organizátoři jí připravili tajný dárek k 70. narozeninám, jež měla před týdnem – po projekci se zvedl dav ze sedadel a zapěl „Hodně štěstí, zdraví…“ Režisérku, jež zažívá na karlovarském festivalu šťastné dny, dojal k slzám.

Třetí krásná zpráva přišla včera ráno, autorka sběrných dokumentů dostala nabídku na členství v prestižní americké Akademii filmového umění a věd. Spolu s kaskadéry Ladislavem Lahodou a Pavlem Cajzlem bude hlasovat o vítězech Oscarů, tak jako v minulosti hrdina jejího dokumentu Miloš Forman nebo Miroslav Ondříček.

Na webových stránkách o tom referovala akademie, jež má celkem 8 tisíc členů. „Jsem poctěna a dojatá. Musím se z toho všeho nějak vzpamatovat!“ řekla Deníku.

Máme život ve svých rukou?

V pondělí v noci představila HBO divákům první dva díly série Bez vědomí. Líčí příběh páru, jenž se po dvanácti letech exilu vrací roku 1989 do Prahy, přijede ale příliš brzo. Muž se po nehodě, která je postihne, ztratí neznámo kam. A hrdince v podání Táni Pauhofové se začne hroutit její dosud jistý svět…

V režii Ivana Zachariáše si v ambiciozním projektu zahráli i David Nykl, Martin Myšička nebo Hattie Morahan a podle prvních signálů cílí série spíše na zahraniční publikum. Herci se nicméně shodují v tom, že příběh má různé paralely s dneškem, třeba v tom, jak se manipuluje s informacemi. „To, jaké údaje k nám doputují, je špička ledovce,“ říká Táňa Pauhofová. „Co stojí za nimi, se nedozvíme. Nemáme životy tak docela ve svých rukou.“

Co dál na festivalu? Méně majetní studenti jsou zaskočeni zvýšenými cenami za jídlo, začínající filmaři v sekci První podání prezentovali svá dílka (zaujal Švéd Jonatan Etzler s filmem Get Ready with Me o internetových hrátkách, jež se mohou zvrtnout) a vládne všeobecné filmové nadšení. Třeba u trojice dam tlačících s vervou a smíchem vozíčkáře do kopce do kina. Ta neměla chybu.