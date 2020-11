Šedesátiletý Francouz Oliver Marechal nepatří k útlocitným režisérům. Už jako dítě toužil být policajtem a také se jím nakonec načas stal. Což je bezpochyby důvod, proč se po většinu kariéry věnuje krimi a proč jsou jeho scénáře tak přesvědčivé. Jeho kariérní vývoj stojí za pozornost, už během své policejní služby ve Versailles navštěvoval herecké kurzy a od hereckých rolí v televizních inscenacích se přehoupl k psaní scénářů a režii.

Je podepsán pod několika díly seriálů Komisař Moulin, Kriminální policie a Zvláštní jednotka a ztvárnil v nich i menší role. Upozornil na sebe v roce 2004 dramatem Válka policajtů, za niž dostal právem tři nominace na domácího Césara. Na kontě má přes deset snímků a evidentně má i nadále z čeho čerpat. Dokládá to jeho novinka Drsný město, která je právě k vidění na Netflixu.

Jen pro velké kluky

Je to silný nářez pro velké „kluky“ i „holky“, rozhodně ne pro slabé žaludky. Fanoušci old school žánru nicméně tuhle gangsterku jistě ocení. Odehrává se v Marseilles a nahlíží do zákulisí několika gangů, mezi nimiž vládnou tvrdé vnitřní zákony. Což platí mimochodem i o partě místních policajtů. Když se dennodenně potkáváte s brutalitou a mafiánskými překupníky s drogami, kteří vskutku nejednají v rukavičkách, ani vám nic jiného nezbývá. O tom ví mnohé jak šéf místní kriminálky, tak jeho podřízení, kteří tuhle nezáviděníhodnou řeholi zvládají jak umí. Někdo cynismem, jiný občasnou rvačkou, nebo chlastem. Pro jejich něžné polovičky doma není tohle partnerství úplně idylkou, a tak to i manželky a milenky řeší po svém – nevěrou, případně taktéž chlastem…

Pokora? Brutalita!

Právě studie jednotlivých charakterů a vztahy mezi nimi je to, co dělá z Drsnýho města (jehož originální titul Bronx je vzhledem k tomu, co popisuje, trefnější) zajímavou podívanou. Marechal jde zostra na věc, jako správný policajt. Zkraje uvede nového šéfa marseilleské policie (hraje ho svým okouzlujícím stoickým způsobem s minimem slov Jean Reno), jenž se prezentuje slovy, „pokora, poctivost, spolehlivost“, načež v další scéně ukáže, zač je toho v tomhle městě loket.

Brutální přepadení jedné mafiánské party druhou v pobřežním baru končí hromadou zastřelených a svědkem, který by k tomu mohl leccos říct. Jenže neřekne, neboť vzápětí zemře během policejního výslechu. Je čím dál více zjevné, že mafie má uvnitř policie informátora, který vynáší citlivá data a je otázkou, o koho jde. Mrtvých přibývá, stejně jako zkorumpovaných policajtů, a jeden z mála poctivých musí vzít věci do vlastních rukou, aby uprostřed války marseilleských gangů ochránil svůj tým.

Bude muset zjevně porušit i vlastní zákony. V téhle nepřehledné džungli, kde vás každé zaváhání může stát kejhák a kde se nedá věřit téměř nikomu, ovšem nemá na vybranou… Otázkou je, kdo bude mít poslední slovo. Protože jako obvykle, jde o moc, drogy a prachy. Čest se tu moc nenosí. A pokud, tak jste v nevýhodě. A s vámi i vaši blízcí.

Bravurní výkony

Marechal je mistr žánrovky, točí pevnou a svižnou rukou, přestřelky i dialogy ze zákulisí kriminálky svědčí o tom, že dobře ví, o čem vypráví. Autenticita je jeho předností. Jedinou menší vadou může být fakt, že se kvůli tempu a množství postav občas divák mezi nimi trochu ztrácí. Podívaná je to ale parádní, kromě zkušené režie a dobře vybraných lokací také díky castingu. Herecká sestava není českým divákům tolik známá, ale její výkony jsou bravurní. Vévodí jí zejména Lannick Gautry v roli solitéra Vronského, jenž vsadí vše na jednu kartu, zdařile mu sekundují Stanislas Merhar, Kaaris, Patrick Catalifo a již zmíněný Jean Reno, jenž se bez potíží prosadil i v méně dominantní, ale podstatné roli.