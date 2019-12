Ve věku 79 let v neděli zemřel americký herec René Auberjonois, který proslul zejména rolí Otce Mulcahyho ve filmu MASH. Auberjonois skonal ve svém domě v Los Angeles na rakovinu plic, řekl agentuře AP jeho syn Rémy-Luc Auberjonois.

René Auberjonois. | Foto: ČTK

Auberjonois se narodil v New Yorku v roce 1940 do slavné rodiny. Jeho otec Fernand Auberjonois, který pocházel ze Švýcarska, byl zahraničním korespondentem amerických novin a zároveň vnukem post-impresionistického malíře Reného Auberjonoise. Jeho matka Laure Louise Napoléone Eugénie Caroline Muratová byla francouzskou šlechtičnou a vzdálenou příbuznou Napoleona Bonaparteho. Mladý René Auberjonois s nimi vyrůstal v New Yorku, Paříži i v Londýně.