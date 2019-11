Vypráví příběh muže, který provozuje firmu létajícími drony. Ve volném čase rappuje a sní o velkých penězích, zatímco chemik a letecký navigátor Pavel o společenské spravedlnosti. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do velkého světa, pracují pro prezidentského kandidáta i umělecké aktivisty. Když se jeden z nich rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

„Chtěl jsem, aby diváci hlavní postavě věřili všechno, ocitá se totiž v málo pravděpodobné situaci, na kterou by nikdo z nás neměl odvahu. Je to jednoznačně nejlepší hlavní role Kryštofa Hádka a můj nejrealističtější film,“ říká režisér, jehož scénář byl oceněn ve Filmové nadaci, která podpořila i realizaci. Jiří Mádl se kvůli své roli učil rapovat a mluvit jako Adam Svatoš alias rapper Kato z Prago Union, který je předobrazem jeho postavy.

Ve filmu si tvůrci hrají s motivy násilí, bezradnosti i jmény současných politiků. Jak říká Zelenka s úsměvem, někteří se premiéry na svém postu dočkají, jiní spíše ne. Odpovědnost za film prý cítil tentokrát dvojnásobnou, bylo to totiž poprvé, co přijal i roli producenta. „Mohl jsem si dovolit absolutní kontrolu nad projektem, to bylo dobré. Ale jak to vypadá, už mi to zůstane, není cesty zpátky,“ směje se. A podotýká, že dronům při natáčení nepropadl, nicméně jeden si pro radost přece jen domů donesl.

Kromě Kryštofa Hádka uvidíme ve filmu Jiřího Mádla a Veroniku Khek Kubařovou, premiéra je plánována na únor 2020.