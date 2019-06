„Stop, letadlo!“ ozve se a herci i štáb musí čekat. Poněkolikáté, s letadly jako by se roztrhl pytel svým zvukem narušují natáčení. Pokud neletí letadlo, svítí slunce, což filmaři pro scénu v lese vůbec nepotřebují. A když už je ticho a stín, nedaří se hercům. Buď jsou v zákrytu, nebo řeknou text jinak, než mají. Záběr, kdy se vodník Mánek loučí s Aninkou, se proto povede až na devátý pokus. Na place to ale žádné napětí nevyvolává, režisér Troška je stále v klidu, a dokonce při čekání vypráví vtipy. A to i přes to, že když si vodník Mánek v jedné filmové větě stěžuje, že komáři štípou, vědí úplně všichni ze štábu, o čem mluví. Navíc meteorologové hrozí bouřkami a průtržemi mračen.

Když je záběr hotov, štáb okamžitě začne připravovat další. Stěhují se kolejnice pro kameru, herci si zkouší repliky, odkud kam půjdou, jak se natočit ke kameře či kam se mají dívat. Další členové štábu upravují jejich okolí. Tu se ‘zasadí’ menší stromek, tu zmizí suchá větev nebo se objeví umělá červená muchomůrka. A před každým záběrem muž s hráběmi „učeše“ trávu, aby nebyla příliš ušlapaná. Vše jde jako na drátkách, Zdeněk Troška na vše dohlíží a sám přiloží ruku k dílu. „Přesadíme les,“ vtipkuje, když do hlíny zapichuje stromek.

Novou pohádku Zakleté pírko, která jde do kin 2. ledna příštího roku, točil režisér Zdeněk Troška i na severním Plzeňsku. Začátkem týdne obsadil štáb zámek a náměstí v Manětíně, ve čtvrtek a v pátek se točilo poblíž Žihle.

„Hledali jsme kolem Manětína další lokace a můj dobrý kamarád Jirka Bláha, který je ze Žihle, mi doporučil viklany a také Petrův rybník. A je to tu opravdu pohádkové,“ řekl režisér Troška, který do svých filmů často obsazuje Plzeňany. Tentokrát se v pohádce objeví například herec a dabér Martin Stránský jako hrabě nebo Ivana Malatová z Divadla Pluto, která si zahraje přísnou dvorní dámu s lorňonem. A malou roli sluhy ‘hraběte Stránského’ ztvární Jiří Bláha.

Pro hlavní roli Aninky si Zdeněk Troška, který je spoluautorem scénáře, vybral 18letou Anastasii Chocholatou. Diváci ji mohou znát například z filmu Jiřího Mádla Pojedeme k moři nebo z televizních seriálů Vyprávěj, Modrý kód či Ohnivý kuře. „Potřeboval jsem ušlápnutou dívenku, její dvě filmové sestry jsou pěkné metrnice a mají ji za služku. Stázka vypadá jako takové nevinné kuřátko pípátko a každý jí uvěří, že je hodná,“ popisuje režisér dívku, která v pohádce najde kouzelné pírko, s jehož pomocí přivolá prince Vítka zakletého do ptačí podoby. Když sestry odhalí, že se Aninka přátelí s krásným mladíkem, pírko jí ukradnou, zničí a Vítek kvůli tomu zmizí. Aninka se proto vydává do světa svého milého hledat.

Doprovází ji při tom vodník Lukáš Pavlásek. Proč právě on? „Který herec svým obličejem nejvíc připomíná vodníka? Je to komik, lidi ho znají jako tydýta, a to mu v téhle roli trochu necháváme,“ podotkl Troška. Jde o Pavláskovu první velkou filmovou roli. „Je to něco jiného než stand up komedie, divadlo a moderování a to mě baví. Líbí se mi, že můžu disciplíny střídat,“ doplnil Lukáš Pavlásek, který dodal, že filmování se Zdeňkem Troškou je pro něj výborná škola a nabídka ho potěšila. „Pepovi Dvořákovi se možná nechtělo, tak si asi říkali, komu předat to vodnické žezlo,“ směje se Pavlásek, který se dle svých slov snažil v roli moc nepitvořit.

V dalších rolích se objeví například Petr Urban, Šárka Vaculíková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Dana Syslová nebo Jitka Smutná.

Koncem týdne už se celý štáb přesunul do jižních Čech, poslední klapka padne 24. června. Pak půjde materiál do střižny. „V prosinci chystáme několik předpremiér, slavnostní premiéra je 17. prosince a do kin film půjde 2. ledna 2020,“ upřesňuje režisér, který zatím žádný další film neplánuje. „Nic neřeším, jsem důchodce, takže neplánuju. Když to vyjde, vyjde to, když ne, nevadí. Budu sedět na zápraží, číst krásné knihy a bude mi dobře,“ usmívá se Troška, který má na kontě více než dvacítku filmů, mimo jiné i veleúspěšné komedie Slunce, seno… nebo pohádky Princezna ze mlejna, Čertoviny a O princezně Jasněnce a létajícím ševci.