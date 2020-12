Co jste díky Myslivečkovi objevil?

Vezmu to šířeji. Měl jsem před delším časem takové soukromé přání posunout se ve filmu někam jinam, hrát úplně jiné postavy. A pak přišel Josef Mysliveček.

Snad to je právě projekt, o kterém jsem snil. Půldruhého roku jsem nepřečetl jedinou knihu, na nic nebyl čas. Ale bylo to krásné osvěžení. Mimochodem, myslím, že jsem ho neobjevil jen já sám. Určitě bude překvapením pro řadu dalších lidí, až uvidí náš film. Na to, jaký to byl velikán, se o něm u nás skoro nemluví. To mě docela překvapilo.

Jak probíhala setkání s italskými pěvci a jak jste zvládal italský jazyk, který jste se musel kvůli filmu učit?

Moc příjemně. Italština mě bavila a musím říct, že ve studiu hodlám pokračovat i nadále. Jen Petr Václav mě nespokojeně upozorňoval, že mluvím až moc dobře a bych měl mít víc český přízvuk.

Pokud jde o italské kolegy a nahrávky hudby které mimochodem probíhaly naživo na place, což není úplně obvyklé, byla to moc krásná spolupráce. Já jsem se hodně poctivě a dlouho na natáčení připravoval, poslouchal jsem Myslivečkovu hudbu, ale i další barokní opusy té doby. Okouzlily mě.

A dokonce jsem jeho skladby dirigoval, úžasný zážitek. Václav Lux mi „půjčil“ před kamerou svůj barokní orchestr Collegium, což on často nedělá. Byla to pro mě čest. Snad jsem mu to nezkazil. Už dříve jsem měl k barokní muzice blízko, teď jsem si svůj vztah prohloubil.

A mezi námi mám pocit, že Mysliveček má blízko i k jazzu, neřadil bych ho jen do jedné škatulky. Jako hudební skladatel mě bavil.

Váš hrdina vedl docela divoký život. I v osobní rovině. Rozuměl jste jeho tvůrčí posedlosti a lidským vášním?

Společnou s ním mám určitě radost a oddanost hudbě. V osobních vášních se snažím té syfilidě, jež ho dostala, vyvarovat… Ale vážně ještě k té kreativitě. Kulturu jsme teď na dlouhý čas opakovaně ztráceli, a i když jsem jinak optimista, sem tam mě přepadají obavy.

Kultura je pro náš život důležitá, bojím se, aby si lidi nezvykli na přebývání u televize a neotupěli. Umění a kulturní aktivita jsou součástí naší společnosti od pradávných dob. Někdy se mi zdá, že mají lidé tendenci její význam podceňovat. Ekonomika se narovná rychleji, i když se o ní pořád mluví. S uměním to ale bude složitější.