Volej mámu! Anebo radši uteč za chlapy

Švédové se s tím nepářou. Erotiku na plátně líčí explicitně a o cudnosti nemůže být řeči. Potvrzuje to i autorská filmařka Lisa Aschan, jež svou svéráznou třicátnici Niki definuje od první scény. Odehrává se ve školní tělocvičně, v koutě s žíněnkami, kde si třicátnice užívá náruživého sexu se školním kolegou. Těsně před orgasmem stihne ještě pohovořit s matkou. Ne že by pro ni byla erotika tak formální věcí, naopak. Niki má však se vztahem k mámě letitý problém a to jí brání navazovat hlubší vztah k mužům.

Volej mámu! | Foto: Linda Wassberg