„Kdykoli čtu nějakou knihu, vidím ji v obrazech,“ popsal svou profesi Smutný, který přišel dnes pozdravit diváky do karlovarského divadla, kde bylo na jeho počest promítnuto válečné drama Zánik samoty Berhof.

„Je to můj třetí film,“ řekl slavný český kameraman o snímku Jiřího Svobody. „Svícení tohoto dramatu bylo velmi úsporné, dnes už bych na něco takového neměl odvahu. Na place byly petrolejové lampy s žárovičkami a pro herce to bylo velmi náročné, nesměli s nimi vůbec pohnout. Nicméně náladu dobového svícení jsme do filmu snad dostali, alespoň v to věřím. “

Dlouhý přechod

Zánik samoty Berhof z roku 1983 natočený podle stejnojmenné knižní předlohy i scénáře Vladimíra Körnera líčí mezní situaci lidí, kteří se stanou zajatci vervolfů, již odmítají připustit porážku Německa.

Jednu z hlavních rolí si tu zahrála po boku Ladislava Křiváčka Jana Brejchová. Snímek byl divákům promítnut z filmového pásu, v jehož krásu Vladimír Smutný stále věří. „Můj profesní přechod z filmu do digitálu byl dlouhý a i když dnes točím už jen digitálně, filmový pás je stále moje láska,“ svěřil se kameramana, jehož zatím posledním počinem je černobílý obraz životního projektu Václava Marhoula Nabarvené ptáče.