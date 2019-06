Jiří Bartoška měl dobrý odhad. Z americké herečky Julianne Moore, jež převzala na karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za svůj přínos světovému filmu, se vyklubala skvělá parťačka. V pátek večer popadla před Thermalem manžela Barta Freundlicha za ruku a vydala se s ním napříč davem podepisovat autogramy a zdravit nadšené diváky. Na setkání s médii vyměnila osmapadesátiletá rusovláska žluté šaty za bílé a dorazila znovu ve výborné náladě, usměvavá a vstřícná.

„Byl to nádherný večer, se vší tou bláznivou akrobacií, cenou a sestřihem mých filmů - nikdy jsem je takhle v kostce neviděla. Jsem ráda, že jsem mohla být u toho i s celou rodinou,“ svěřila se dnes médiím herečka, která je vdaná 23 let a má dvě děti. „Na scéně jsem měla trému. Věděla jsem, že musím říct něco chytrého o Bartovi a našem filmu, no, snad to dopadlo dobře.“