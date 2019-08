Kde jsou časy, kdy Luc Besson ohromoval originálním příběhem a nápady? Ať už ve filmech Brutální Nikita, Leon či Pátý element. Anna je posmutnělou vzpomínkou na Brutální Nikitu, jejíchž kvalit nedosahuje. Šedesátiletý filmař s vášní pro oceán se patrně unavil rutinou v hollywoodských studiích.

Dvojí hra

Anna se do vysoké špionské hry dostane podobně jako Nikita je vytažena ze dna společenského marasmu do světa tajných agentů. Stejně jako ona nemá na vybranou: buď život krásného zabijáka ve zpravodajských službách, nebo smrt. Volí to první, zaplete se ale do soukolí dvojí špionské hry.

Besson, jenž napsal i scénář, se pokusil osvědčený model „Nikity“ zpestřit světem modelingu. Hrdinka přes den pózuje před objektivy, po večerech a nocích se stává postrachem hotelových pokojů a luxusních restaurací. Že bude příběh brutální, nastíní v úvodu, kdy nechá na stůl amerického agenta doručit hlavu odhalené agentky.

Nápadů i svižnosti ale s pokročilým dějem ubývá, zato přibývají opakující se scény, kde hrdinka střílí, bodá, škrtí a sem tam to proloží zaníceným sexem. S ruským kolegou brutálním, s americkým decentním. Hláška o tajné věznici s praktikami mimo zákon v České republice pobaví, k mání je i několik slušných akčních scén a automobilová honička noční Moskvou působící jako podařená reklama na ruskou metropoli.

Skoky v čase

Jinak jde o veskrze nezáživnou variaci na špionské téma, jíž škodí nešťastně vystavěná struktura se skoky v čase dovysvětlujícími předchozí děj. Film chce být důmyslný, schází mu ale rafinovanější scénář. Už předchozí Valerian a město tisíce planet byl rozčarováním, působil jako přehlídka videoklipů. Anna s dynamickou hudbou dvorního Bessonova skladatele Erika Serry vyznívá obdobně.

V hereckém obsazení potěší Luke Evans, Cillian Murphy a Helen Mirren, jež si bondovský typ drsné M užila. Méně zábavná je bohužel Sasha Luss v titulní roli. Nejspíš nahrazuje režisérovu někdejší múzu Millu Jovovich, s níž se v roce 2000 rozvedl. Typově jako by jí z oka vypadla. S jiskrou na plátně je to bohužel slabší.