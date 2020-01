Spoluautorka a režisérka snímku Srdcová královna May el-Toukhy nelítostně pitvá vývoj a následky románku, jehož se sobecky dopustí hlavní hrdinka a strhne za sebou smrtící lavinu.

Anně už dávno minula čtyřicítka, ale stále je šaramantní ženou, která vede spokojený život doma i v práci. Jako právnička hájí mladistvé klienty bez rodinného zázemí pro jistou neziskovku a k mužově nelibosti si občas nosí práci domů. Jiskra z jejich vztahu jako u většiny manželství po letech vyprchala a přeskočí jen výjimečně. Panuje ale vzájemný respekt a rodinný život ani výchova jejich dvou dcer v komfortní vile v lesním zátiší nemá zásadní trhliny.

Fyzická vášeň

Do chvíle, než do domu vstoupí manželův sedmnáctiletý syn z prvního manželství, který tu má najít azyl. Jako nepříliš vyrovnaný mladík s pochybnou minulostí, vzpurnými sklony a malým sebevědomím vnese do rodiny neklid. Anna jako zkušená sociální pracovnice najde cestu, jak v něm vzbudit důvěru, ta ale po krátkém čase přeroste ve vzájemnou fyzickou touhu. Zatímco pro se-xuálně neuspokojenou ženu jde především o příjemné rozptýlení, Gustav vnímá jejich pouto osudověji.

Krutá predátorka

May el-Toukhy, jež napsala scénář s Maren Louise Käehne, se životnímu pocitu a vztahům třicátnic a čtyřicátnic věnovala už ve svém debutu Dlouhý příběh ve zkratce. Srdcovou královnu vypráví pozpátku, k úvodní scéně loučícího se manžela se vrací znovu až ve finále, kdy je teprve odhalen důvod jeho odjezdu. Vše, co se stane mezi tím, vtáhne velmi rychle a intenzívně diváka dovnitř. A člověk jen bez dechu a s narůstajícím odporem sleduje, jak se klid jedné spokojené rodiny zvolna hroutí a jakou nečekanou proměnou prochází zdánlivě konzistentní hrdinka, jež překročila možné hranice. Ve snaze zadržet zničující následky svého „úletu“, jenž hrozí odhalením, poruší veškerý mravní imperativ i ochranitelské poslání, jež dosud prezentovala na pracovišti.

Pozorovat její proměnu z empatické ženy v chladnokrevnou predátorku, jež hájí své výsostné území a image dobré ženy a matky, je mimořádně mrazivá podívaná. A z prvotního porozumění pro romantiku osvěžující stereotyp všedních dnů se divákovy sympatie mění ve fyzickou nechuť vůči Annině jednání a bezcitnosti. Klíčový podíl na přesvědčivosti jednoho ženského charakteru i celého filmu má hlavní představitelka Trine Dyrnholm.

Obtížné scény nahoty

Vynikající švédská herečka na sebe upozornila v řadě snímků, mohli jsme ji vidět například ve filmu Nico, 1988 o Christě Päffgen, zpěvačce kapely Velvet Underground známé jako Nico, v Lepším světě Susanne Bier či v Komuně Thomase Vinterberga. Režisérka „Královny“ ji obsadila už do zmíněného debutu Dlouhý příběh ve zkratce. V roli Anny podává mimořádný výkon, odvaha absolvovat na hranici padesátky nesnadné scény nahoty a erotiky před kamerou budí obdiv.

Výtečně si počínají i další aktéři, zejména Gustav Lindh, jenž jako by se pro postavu rozpolceného a zamilovaného mladíka narodil, ale i Magnus Krepper v roli Annina manžela. Za zmínku stojí i práce kameramana Jaspera Spanninga, který bravurně zachytil proměnu nálad postav i vztahů hraje si s šerosvitem intimních scén a teplým světlem přírodních scenérií, aby v závěru halil záběry do kovové šedi, sloužící nastolené bezvýchodnosti. Je to intenzívní podívaná plná krásných obrazů i drtivých prožitků a rozhodně stojí za to. Nejen díky vynikajícím hereckým výkonům.

Hodnocení Deníku: 80 %