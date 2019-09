Obyvatelé sídliště na Praze 9 se nestačili divit, když k jednomu nenápadnému obchodu několikrát za sebou přijelo policejní auto, z něhož se zbraněmi vyběhli členové zásahové jednotky. Vznikala tu jedna z akčních scén nového thrilleru Vysoká hra.

Příběh rozkrývá kauzu zkorumpovaných politiků, praní špinavých peněz a nedovolených odposlechů, které se snaží odhalit policista protikorupčního útvaru Tomáš Krása (Richard Krajčo) a jeho přítelkyně novinářka (Anna Fixová). Čím víc informací Krása, bývalý právník, získává, tím víc se zaplétá do pavučiny lží, jež zasahuje i do řad jeho kolegů z policie. A policista, na začátku plný ideálů a víry ve spravedlnost, propadá deziluzi z lidí, kterých si vážil, neboť zjišťuje, že nemůže věřit vůbec nikomu.

Inspirace Láskou

Režisér Jiří Svoboda, se inspiroval románem Václava Lásky, který byl sám členem elitního policejního útvaru. Ve filmu vychází z několika konkrétních kriminálních případů, které nejsou dodnes právně dořešeny.

„Kromě reflexe kriminálního a policejního prostředí bych filmem rád divákovi přiblížil psychosociální změny, které představuje neomezená možnost vhledu do našeho soukromí prostřednictvím stále dokonalejších elektronických prostředků. Současné systémy sledování a odposlechu jsou velmi dokonalé a velmi nenápadné. Spousta lidí si třeba vůbec neuvědomuje, když jde po městě, kolik je na nejrůznějších místech, a třeba i v obchodech, rozmístěných kamer, a ty všechny ho sledují,“ říká režisér.

Vysvětluje, že scéna se zásahovou jednotkou byla složitá hlavně tím, že se natáčelo v noci. „Někdy jsou nejnáročnější scény paradoxně ty jednoduché. Natáčeli jsme například předání flashky s důležitými informacemi, při němž vedou dvě postavy rozhovor. Nic akčního. Ale protože se točilo v Národním technickém muzeu, v lesku vystavených exponátů se odrážel celý štáb, což nám práci dost komplikovalo,“ říká režisér Svoboda.

Richard Krajčo policajtem

Do hlavní role Tomáše Krásy obsadil režisér Richarda Krajča, s nímž natáčel už v minulosti. Richard roli nejdřív odmítl.

„Scénář se mi líbil a potěšilo mě, že si na mě režisér Jiří Svoboda vzpomněl. Ale nejde zvládnout všechno. A já se před časem rozhodl, že se budu věnovat především kapele a hlavně rodině. Proto jsem zvažoval, jestli mám filmu obětovat dva měsíce. Nakonec jsem to udělal a jsem moc rád, postava Tomáše se mi líbí. Je to ambiciózní kluk, který přejde od advokacie k policii. Práci bere na začátku jako poslání, ale vůbec netuší, do čeho se pustil. Čím víc případ rozkrývá, tím víc si uvědomuje, že jsou věci, které nemůže změnit. Protože to je moc vysoká hra,“ říká Richard Krajčo.

Finger, Jastraban, Hampl…

Martin Finger hraje plukovníka Smrčka, velitele protikorupčního útvaru. „Divákovi nebude ze začátku jasné, kdo je na jaké straně bariéry, i moje postava je tu lehce rozostřená. Protože to, že je někdo velitel protikorupčního útvaru, ještě nemusí znamenat, že je takzvaně čistý. Anebo třeba je. Víc nebudu prozrazovat. Právě tahle nejednoznačnost se mi líbí. Z filmového příběhu je člověku trochu úzko, když ví, že vzniká podle skutečných událostí.“

Nadřízeného obou policistů, plukovníka Heřmana, představuje Adrian Jastraban. „Informace se zneužívají všude, je dobře, že se o tom točí filmy. Je důležité, aby si divák uvědomil, že informace, které se k němu dostávají, mohou procházet přes různé filtry, které někomu slouží k tomu, aby jimi ovládal další lidi. Nejnáročnější scéna natáčení pro mě byla ta, kdy jsem ležel v nemocnici napojený na přístroje a vedl monolog. Scéna se několikrát opakovala, točila z různých úhlů a já musel být ve střehu, abych správně v textu navázal. Dost jsem se při ní zapotil, i když jsem se v podstatě ani nehnul,“ směje se herec.

Další známou tváří před kamerou bude Ladislav Hampl. „Hraju parťáka hlavního hrdiny, který je tak trochu jeho zrcadlem. Protože moje postava nemá úplně všechny informace, některým situacím a jejich důsledkům nerozumí. Policajta už jsem v minulosti hrál, ale ne u zásahové jednotky. Dnešní natáčení je pro mě zajímavé a akční, u zásahu jsem nikdy nebyl.“ V dalších rolích si zahrají Ondřej Vetchý, Miroslav Donutil či Tomáš Töpfer. Vysokou hru uvidíme na obrazovkách České televize příští rok.

MONIKA SEIDLOVÁ