Děj třináctidílné novinky se odehrává v osadě Záhoří, kterou tvůrci zbudovali na Berounsku. „Problém je, že nikde v Česku vám deset chatařů nepronajme své chaty na celou sezonu. To už by nebyli chataři,“ říká kreativní producent ČT Josef Viewegh.

„Takže producent Petr Erben nakonec nechal postavit malou chatovou osadu v Nižboru u rybníků. Některé objekty jsou opravdové, jiné jen kulisy. Je tam nádherná příroda, louky, lesy, kousek od lokace teče Berounka – tam se bude všechno točit,“ pokračuje Viewegh.

Pohoda v přírodě

V chatové osadě Záhoří, kde platí stejná pravidla a tradice, ale okolní svět se proměnil, se potkávají různí lidé. Někdo během let zbohatl, jiný naopak o peníze přišel. Někdo je pravičák, jiný levičák, liberál nebo milovník tradičních hodnot. Všichni se sobě na hony vzdálili, vidí svět jinýma očima. Nakonec se ale vždycky vrátí k tomu nejdůležitějšímu, co vnímají stejně, totiž že na chatě je pohoda. I kdyby to všechny mělo stát život.

„Taky žiju napůl na Sázavě a chatovou osadu mám přímo pod barákem, takže jsem se k tématu cítil mimořádně povolaný,“ podotýká Viewegh. „Trochu zvláštní na projektu bylo, že scenárista Petr Kolečko sám nikdy nechatařil. Ale naštěstí je jednou z hlavních postav seriálu ajťák David, také takový mimoň, přes kterého ostatní postavy nahlížíme. Samozřejmě, že si chataření postupně zamiluje. To samé se ostatně stalo i Petru Kolečkovi.“

Zmíněného ajťáka ztvární v příběhu Martin Myšička. „Moje seriálová manželka v podání Pavly Beretové nám pronajala na letní sezonu chatu, abych přišel na jiné myšlenky. Jedu tam jen kvůli ní, protože k tomuto druhu trávení volného času vztah nemám,“ sděluje ke své roli Martin Myšička. Ve skutečnosti má ale pobyt v přírodě rád. „Nabíjí mě. S mojí skutečnou ženou dokonce včelaříme. Přiznám se, protože se většinou stále pohybuji mezi lidmi, že mám tendenci soukromí a samotu vyhledávat,“ dodal herec.

Komické situace

Pavla Beretová doplňuje, že když poprvé přijela na plac, měla v očích slzy štěstí. „Je to sen mít takovou chatovou oblast jako lokaci pro natáčení. Moc se těším, bude to krásně prožité léto v přírodě,“ uvádí herečka. „Když jsem četla scénář, nahlas jsem se smála. Myslím, že chataření je hodně živná půda pro spoustu komických situací. A díky obsazení, které se podařilo dát Radku Bajgarovi dohromady, se potenciál komických situací rapidně zvyšuje.“

Další úlohy v seriálu ztvární Ivana Chýlková, Radek Holub, Josef Polášek, Jana Švandová či Igor Bareš. „Hraju člena rodiny, která jako jediná pochází z Moravy. Před ostatními chataři má tajemství, které ale divák zná. Humor pramení z toho, jak ona rodina toto tajemství střeží,“ uzavřel Bareš.