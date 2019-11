Vzpomínka na revoluční rok? Fany a pes je chytrým příběhem o svobodě

/RECENZE/ Kdo by to řekl, že revoluční rok 1989 uchopí na plátně zatím nejlépe animátoři? Nicméně je to tak. Nenápadný snímek Fany a pes, který pozítří vstoupí do kin, strčí do kapsy leckteré hrané projekty.

Fany a pes: chytrý příběh o svobodě | Foto: MAUR film