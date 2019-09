Zdálo se, že na trable Woodyho Allena po rozvodu s Miou Farrow už Hollywood zapomněl. Jenže přišla kampaň Me Too a oživila staré rány. Respektive obvinění někdejší režisérovy manželky, že osahával nezletilou adoptivní dceru Dylan, což tvrdila později i dívka.

Během pětadvaceti let kauzu dvakrát řešila policie, Allena ale ani jednou neobvinila. Média to nicméně loni znovu vytáhla, některé herečky žádaly, aby nařčení z 90. let opět přezkoumal soud, a režisérovi se postaraly o nové neurózy.

Věřím Woodymu

Distancovala se od něj část Hollywoodu, v tichosti zkoušel prodat své memoáry a společnost Amazon, pro niž točil Deštivý den v New Yorku, jej odmítla vyslat do kin. Nakonec našel v uměle vyvolané kauze i zastánce.

„Mám Woodyho ráda. Věřím mu a kdykoli s ním budu znovu natáčet,“ řekla pro Hollywood Reporter herečka Scarlett Johansson na obranu třiaosmdesátiletého filmaře. Podobně se vyjádřili i další umělci, například zprvu také nedůvěřivý Michael Caine. Odmítá to i Allen.

„Pracoval jsem se stovkami hereček. Ani jedna si na mě nestěžovala, ani jedinkrát. Desítky let jsem jim dával ty nejvýznamnější role a platil je stejně jako muže,“ připomněl v létě na stanici France 24. Amazon kvůli jeho postoji zažaloval u soudu. Amerika zřejmě snímek zatím neuvidí, Evropa je na tom lépe. A my s ní.

Je dobře, že můžeme film vidět, protože je povedený. A i když část hereckého obsazení (jmenovitě Timothée Chalamet, Rebecca Hall a Elle Fanning) se proti Allenovi rovněž vymezila (a své honoráře věnovala obětem obtěžování), na výsledku to chválabohu nic nemění.

Má v sobě vše, co máme u režiséra Manhattanu rádi, byť podle osvědčeného receptu: dobře napsané postavy, trefné a vtipné dialogy, hru s náhodami a skvělé herecké obsazení. O laskavém jazzovém doprovodu, který vás naladí hned zkraje, nemluvě.

Hra osudu

Allen, jenž poslední roky točí příběhy z různých měst, se navíc tentokrát pohybuje v prostředí, které zná jako své boty v New Yorku. Když se dvojice vysokoškoláků z lokálního města Gatsby a Ashleigh vydávají na prosluněný víkend do mekky intelektuálů a umění, lze tušit, že to stěží půjde podle plánu.

Pulsující New York je lapí a rozdělí šňůrou náhod, které mění jejich cesty a další minuty. Zatímco Ashleigh propadá kouzlu velkého světa („Jste fakt Francisco Vega? Panebože!“), ostřílený Gatsby vydělá z nudy nebývalé peníze v pokeru, načež i jemu začíná zvolna měnit plány setkání se sestrou bývalé holky. Zkrátka Allenova oblíbená „hra osudu“.

Starý známý Woody

Každý z herců tu má svůj menší i větší prostor a každý ho využil vrchovatě, čímž diváky spolehlivě baví: odzbrojující naivka Elle Fanning, cynik Gatsby střižený francouzským šarmem v podání Timothée Chalameta, Jude Law jako zhrzený manžel, Liev Schreiber v kouzelné etudě narcistního režiséra, jenž prochází „sebedestruktivní epizodou“. I energická Shannon Seleny Gomez má svůj půvab. Už jsme to všechno u Allena dříve viděli. Ale je milé konstatovat, že se to ještě neomrzelo.