Dnes večer startují filmové Benátky. Letos bychom je měli sledovat velmi bedlivě. Po 25 letech se protrhla smůla české kinematografie a v hlavní soutěži je i tuzemský film. Nabarvené ptáče.

Letošní 76. ročník přehlídky na Lidu, která potrvá do 7. září, je pro naše filmy příznivý. Kromě černobílého dramatu Václava Marhoula se do vedlejší soutěže krátkometrážní tvorby probojoval také animovaný snímek Sh_t Happens dvojice Davida Štumpfa a Miši Mihályiové.