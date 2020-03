Makedonský kandidát na Oscara, film Země medu, ještě stihl v Česku otevřít festival Jeden svět. Pak už se tak jako jiné snímky přesunul na internetovou platformu DAFilms.cz, která momentálně supluje podívanou v kinech. Festivalu Jeden svět a nyní i zmíněné platformě vděčíme za to, že můžeme tento výjimečný snímek vůbec vidět. Pro širší distribuci se s ním nepočítalo.

Země medu | Foto: Artcam

Do časů koronaviru pasuje Země medu dokonale. Její tvůrci Tamara Kotevska a Lju-bomir Stefanov v dokumentu zachycují poslední záchvěvy tradiční včelařské živnosti v makedonských horách i pokoru k rodinným poutům a přírodním zákonům. Tedy to, co v dnešním pandemickém kontextu nabývá aktuál-ních rozměrů a vyznívá jako určité memento.