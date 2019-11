Zemřel režisér a odbojář Vojtěch Jasný. Bylo mu 93 let

Věku 93 let zemřel režisér, scenárista i odbojář Vojtěch Jasný, autor trezorového filmu Všichni dobří rodáci. ČTK to z pověření rodiny sdělil Vítězslav Tichý. Potvrdil to také mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník. Uherskohradišťské divadlo to také uvedlo na svém facebooku. Jasný v minulých letech navštívil Letní filmovou školu v Uherském Hradišti i představení Slováckého divadla.

Vojtěch Jasný | Foto: ČTK

Byl jedním z představitelů takzvané české filmové nové vlny. Film Všichni dobří rodáci z roku 1968 mu na mezinárodním festivalu v Cannes vynesl roku 1969 cenu za režii a pozvání do poroty dalšího ročníku, ale také perzekuci ze strany komunistického režimu. Téhož roku emigroval a na čas zakotvil u západoněmeckých televizních zakázek. Zhruba od poloviny 80. let žil v USA. Jasný prožil dramatický život plný zvratů. Za druhé světové války byl v odboji a britským agentem.

Autor: ČTK