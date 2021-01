Narodil se v jihočeském Písku, kde v 70. letech minulého století natočil televizní film Lístek do památníku. „Písek jsem znal z mládí, takže jsme tam jeli natáčet takříkajíc najisto," vzpomněl na filmování režisér před pár lety pro Deník. Ve filmu ukázal divákovi mnoho okulahodících zákoutí města na Otavě.

Spolu s hlavním hrdinou provedl diváka z vlakového nádraží přes Putimskou bránu až k hotelu Otava. Prakticky všechny exteriéry natáčeli filmaři přímo ve městě. „Autentický je vnitřek hotelu nebo interiér hospody U Smetáka. Pouze záběry z panelákového bytu a další interiéry jsme točili v pražských ateliérech," upřesnil režisér.

Písečané jsou na přítomnost filmařů zvyklí. Natáčení Lístku do památníku ale bylo mimořádné a do Písku přivedlo herecké legendy Vladimíra Menšíka a Karla Högera. Práci filmařů tak sledovalo mnoho místních. Bylo to tím, že režisérem byl rodák z Písku, ale především lidé oceňovali to, jak si František Filip vybíral nádherné záběry města.

Bělouši i Karel Höger

„Měla jsem štěstí být u toho hodně zblízka. Dodnes vidím v ulicích města a hlavně před bývalým hotelem Dvořáček kočár tažený dvěma bělouši zřejmě ze zemského hřebčince a stále zamyšleného Karla Högera, který však dokázal vykouzlit nádherný úsměv, když ho někdo z Píseckých oslovil třeba v Palackého sadech," vzpomněla na natáčení spolupracovnice redakce Libuše Kolářová.

Dostat Vladimíra Menšíka do filmu nebyl podle Františka Filipa žádný problém. „My jsme byli vrstevníci a zažili jsme toho spolu už hodně. Vůbec výběr herců byl nasnadě. Roli Kaliny napsal Jiří Hubač Karlu Högerovi na míru a Menšík se nám do role také hodil," vzpomněl režisér.

František Filip uvažoval i o dalším natáčení v Písku. „Samozřejmě mě to lákalo. Chtěl jsem se vrátit do rodného města, ale zase jsem nechtěl, aby někdo říkal, že Písek protěžuji. Například Zralé maliny od Jiřího Hubače byly na Písek jako dělané. Nakonec jsme se rozhodli pro Telč a bylo to tak asi dobře. Obávám se také, že v Písku bych se už opakoval," říká František Filip.

Vzpomínka na tatínka

Lístek do památníku zůstal jeho filmařskému srdci blízko. „Je pravda, že jsem toho natočil opravdu hodně. Ale je to město mého mládí, takže je pochopitelné, že ten film mám rád," dodal režisér.

Režisér se do rodného města vracel. V roce 2018 zavítal na zdejší Filmovou akademii Miroslava Ondříčka (FAMO) a byl jmenován čestným členem umělecké rady FAMO v Písku.

Tehdy zavzpomínal i na své dětství v Písku. „V této ulici jsem se svým otcem, který byl listonoš, roznášel poštu. Netušil jsem, že tady jednou bude stát filmová škola,“ zmínil. Po osmi letech na píseckém gymnáziu nastoupil na pražskou FAMU. „Vždycky jsem ale byl obyčejný venkovský kluk z Písku,“ dodal hrdě František Filip.