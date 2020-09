Diana Riggová byla hojně obsazovanou herečkou. V šedesátých letech se objevila v televizním seriálu Sydney Newmana The Avengers v roli Emmy Peel. V roce 1969 ztvárnila Bond girl ve filmu Ve službách Jejího Veličenstva s George Lazenbym v hlavní roli. Její postava Tracy di Vincenzová se může pyšnit tím, že jako jediná ze všech milenek dostala slavného agenta Jamese Bonda do chomoutu a stala se paní Bondovou.

Asi největší slávu jí v posledních letech přinesla záporná role ovdovělé matky Olenny Tyrell v televizním seriálu Hra o trůny. Ke své herecké roli se Riggová výjádřila vloni pro BBC: „Na rozdíl od některých herců mám záporné postavy ráda. Jsou mnohem zajímavější než kladné. Ollena Tyrell měla ty nejlepší záporné linie.“

Za svůj život Riggová hrála ve víc než padesáti filmech a seriálech. V roce 1989 získala cenu BAFTA pro nejlepší herečku za roli Heleny Vessey v seriálu Mother Love produkovaném pro BBC. Za ztvárnění paní Danversové ve filmu Mrtvá a živá obdržela cenu Emmy pro nejlepší herečku ve vedlejší roli.

