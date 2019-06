Žena tisíce tváří. Meryl Streep slaví jubileum

Brutální editorka módního magazínu, zoufalá matka volící mezi dcerou a synem, rozverná hoteliérka na řeckém ostrově i pokerově chlad-ná premiérka. To vše byla Meryl Streep a byla v tom dobrá. Bezpochyby ještě v mnohém bude. Čerstvá sedmdesátnice, která své jubileum slaví právě dnes, to ostatně aktuálně dokazuje v druhé řadě seriálu Sedmi-lhářky. Tchyně s usedlým výrazem i oděvem navenek, ale se zákeřnou manipulátorkou uvnitř, je to poslední, co by si jedna z hrdinek přála.

Už tak je trablů dost, zvlášť když byl manžel a jediný syn téhle rafinované dámy sražen ženskou rukou tragicky ze schodů. A herečka si tuhle roli vskutku užívá, koneckonců tchyní navíc takhle brilantně napsaných zase tolik nehrála. Připomeňme, že ze starších rolí má na kontě i Karen Blixen, Karen Silkwood nebo Joanu Kramer a že sklízí výrazný úspěch také na divadelní scéně. Mimo jiné díky své muzikálnosti a tanečnímu nadání. A kondice ji evidentně neopouští. Příští rok ji potkáme v dobovém snímku Malé ženy. Co člověk dělá, má dělat perfektně Její reputace stojí za pozornost. Ačkoli kvůli zahnutému špičatému nosu a úzkým rtům nepatří ke hvězdám, jimž padají muži k nohám, vždy uměla být sexy. Může za to její inteligence, všestranné herecké nadání a smysl pro humor. Dodejme, že je šťastně provdaná a matkou čtyř dětí. „Co člověk dělá, má dělat perfektně," říká žena, která věrnost označuje za jednu z nejkrásnějších ctností. Možná je to klíč k jejímu úspěchu.

Autor: Jana Podskalská