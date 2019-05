Poslední díl zhlédlo 1,27 milionu diváků – přes 1,2 milionu lidí sedělo u obrazovky i po oba předchozí nedělní večery, kdy ČT nabídla Detektivy od Nejsvětější Trojice.

Je to skutečně konec? Nechystá se další spolupráce olomouckého spisovatele Michala Sýkory se scenáristou Petrem Jarchovským?

A jak sám autor hodnotí televizní zpracování příběhů z jeho pera?

„Vodník oproti Modrým stínům zaznamenal mimořádně příznivý ohlas, přestože Viktor Tauš příliš nezměnil specifický způsob natáčení,“ rozebíral v rozhovoru pro Deník.

Jak se vám líbil Vodník a uplynulou neděli uzavřené Živé terče? Sledoval jste poctivě všechny díly?

Je těžké ptát se autora, jak se mu to líbilo… Nejsem objektivní hodnotitel. Oba režiséři (Viktor Tauš a Jan Hřebejk, pozn autora) pracují jiným stylem. Obě dvě série jsem sledoval s velkým zájmem. Na Vodníkovi se mi líbilo Taušovo pojetí, to, jak dokázal zpracovat ten temný příběh, a ty komplikované rodinné vztahy, zatímco Honza Hřebejk klade ve své práci důraz na určitou komediální nadsázku. Takto se to zohledňovalo i ve scénáři – kdo to bude točit.

Odezvu diváků jste vy osobně zaznamenal? U Modrých stínů jste si posteskl nad až nepřátelskými reakcemi, protože někteří diváci měli problém se vyrovnat s obsahovou stránkou i s tím, jakým způsobem to bylo natočeno…

Vodník oproti Modrým stínům zaznamenal mimořádně příznivý ohlas, přestože Viktor Tauš příliš nezměnil specifický, poetický, trochu artový způsob natáčení. Honza Hřebejk zase nabídl divákům humor a zábavu. Odezva, která se ke mně dostala, byla jen kladná.

Byla to opravdu tečka za Detektivy od Nejsvětější Trojice?

Pokud jde o další příběhy s Marií Výrovou, byli jsme domluveni, že Živými terči skončíme, nicméně pracuji na další knize, která už je v rukopise hotová. Jestli bude mít produkce České televize zájem, nebudu se bránit pokračování spolupráce. (úsměv)

Spolupráce s Petrem Jarchovským byla veleúspěšná…

Má pokračování: už před časem jsme napsali novou, čtyřdílnou televizní minisérii, která se jmenuje Pozadí události. Opět to bude režírovat Honza Hřebejk.

Kdy by se mělo začít točit?

V příštím roce. Na jaře. Tak je to alespoň naplánováno.

Opět detektivka?

Je to žánrová směs. Spojovat se zde bude vztahová tragikomedie, bude to z univerzitního prostředí a bude to mít i detektivní zápletku, která ale bude utlumena a bude jednou z linií, o které v příběhu půjde.