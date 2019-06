Jeho hrdina Milan, manžel a otec tří dětí, pracuje jako gastarbeiter v Německu a dokáže díky svému odstupu rozeznat, co je správné. Když se ale jeho starší syn připlete k tragické události, jež poznamená zdejší obyvatele a eskaluje vztahy, náhle zjišťuje, jak málo o své rodné obci i vlastní rodině ví. A jak složité je hledat správná řešení, umět se postavit agresi a nseohrozit přitom své bližní.

„Je to celá agenda strachu… že nám může někdo ublížit, vzít nám i to málo, co máme nebo se na nás aspoň přiživovat. Zkrátka, že jsou tu nepřátelé,“ říká režisér o tématu, k němuž jej inspirovala současná slovenská realita. Podle něj militantní nálady na Slovensku rostou, zejména u mladých. Pro film si vybral méně známé tváře – Milana Ondríka, Zuzanu Konečnou a pro roli staršího syna Františka Beleše.

Díky pečlivému zkoušení před natáčením se všem pracovalo na place snadněji. A přestože jim počasí výrazně zkomplikovalo plány (děj se odehrává kolem Vánoc), přidanou energii vidí jako bonus. „Věřím, že se přenese v sále i na diváky,“ doufá režisér, jenž ve Varech dvakrát vyhrál se svými dokumenty Osadné a Iné svety.

Ryjeme držkou v zemi

Amnestie je naopak projekt, který se teprve chystá. S režisérem jej připravuje producent Jiří Konečný a ve Varech představili v rámci videoklipu několi záběrů z něj. Jde o inspiraci reálnou událostí zkraje 90. let, kdy se ve věznici Leopoldov vzbouřili vězni.

„Tehdy Václav Havel vyhlásil velkou amnestii, ta se ale zdejších vězňů netýkala,“ říká producent. „Přechod ke svobodné společnosti nebyl vždy euforický, přinášel i potíže. V tom je Havlův odkaz problematizující. Jak vysvětluje, jedinou reálnou postavbou ve filmu je právě Havel, ostatní postavy jsou fikcí nebo směsí různých charakterů.

Hudbu ke klipu i ústřední pro film tvoří coververze Krylovy skladby Pasážová revolta, kde zpívají mj. Richard Muller nebo David Koller. Jednu z hlavních rolí hraje Anna Geislerová. „Miriam je silná žena, která je schopná přežít za všech okolností, ani nevím, zda je spíše dobrá nebo negativní figura,“ uvažuje herečka.

Na devadesátky a rok 1989 vzpomíná s úsměvem. „17. listopadu mi bylo 14 let. Když se mě den předem sestra ptala, jestli půjdu na demonstraci, ptala jsem se, jestli je zakázaná. A když řekla, že ne, odmítla jsem,“ směje se. „Brala jsem to jako adrenalin a povolená demoška pro mě byla nuda. Ale vzpomínám, že jsme pak vyráběli různé plakáty a transparenty. A dnes je to už třicet let, skoro se mi to nechce věřit.“