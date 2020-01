Dvouhodinové drama z první světové války 1917, které v reálném čase zobrazuje dvojici mladých britských vojáků, tak překvapivě porazilo favorizované snímky Irčan Martina Scorseseho, Joker Todda Philipse a Manželská historie Noaha Baumbacha.

Mezi herci se dle očekávání prosadili Joaquin Phoenix (Joker) a Renée Zellwegerová (Judy). Nepřekvapilo ani vítězství Brada Pitta, který si odnesl trofej za vedlejší roli ve snímku Tenkrát v Hollywoodu. Laura Dernová získala ocenění za vedlejší roli v dramatu Manželská historie.

Na poli televizní tvorby si ceny rozdělila trojice seriálů: komediální Potvora, minisérie Černobyl a drama Boj o moc.

Nejlepší snímek (drama)

1917



Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Tenkrát v Hollywoodu



Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Joaquin Phoenix (Joker)



Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Renée Zellwegerová (Judy)



Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Taron Egerton (Rocketman)



Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Awkwafina (The Farewell)



Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Brad Pitt (Tenkrát v Hollywoodu)



Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Laura Dernová (Manželská historie)



Nejlepší režisér

Sam Mendes (1917)



Nejlepší scénář

Quentin Tarantino (Tenkrát v Hollywoodu)



Nejlepší cizojazyčný film

Parazit (Jižní Korea)



Nejlepší animovaný film

Hledá se Yetti



Nejlepší hudba

Hildur Guðnadóttir (Joker)



Nejlepší originální píseň

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)



Cena Cecila B. deMilla za celoživotní přínos v oblasti kinematografie

Tom Hanks