Zlín Film Festival poctí Jiřího Mádla a Vojtěcha Kotka

V duchu slovního spojení Návrat do budoucnosti se ponese šedesátý ročník Zlín Film Festivalu, který se uskuteční od 29. května do 6. června. Organizátory to inspirovalo k vytvoření speciální filmové sekce, motto přehlídky se ale odráží také ve vizuálu, jehož základem je lidoop výtvarníka Petra Nikla.

Herec Jiří Mádl. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek