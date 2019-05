Zlín v příštích devíti dnech ožije festivalovým děním. V pátek 24. května zde začal již 59. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Jednu z hlavních festivalových cen Zlatý střevíček, udělí Zlín Film Festival Karlu Gottovi, za jeho vynikající interpretaci písní v českých filmech.

59. ročník Zlín Film Festivalu začal v pátek ve Zlíně. | Foto: Deník / Jana Zavadilová

Festival potrvá do 1. června, letos se zaměří kromě soutěžních snímků i na téma „Objevuj a poznávej“, které je inspirováno stými narozeninami Miroslava Zikmunda. To se promítne do filmového i doprovodného programu. Organizátoři opět slibují řadu výjimečných filmových, kulturních, společenských a sportovních zážitků pro celou rodinu. Mimo již tradiční soutěže a sekci nazvanou nově Festival classics se zaměří právě na filmové poznávání a objevování ve třech oblastech – příroda, lidé, země. V rámci této sekce se bude promítat více než 40 filmů a dokumentů.